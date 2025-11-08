Один из самых острых вопросов во всей Балтии — это цены на продукты. В Эстонии ситуация такая же: цены высокие, спрос падает, что вынуждает супермаркеты предлагать скидки и акции. Как на это реагируют эстонские производители продуктов питания, выясняли Новости ТВ3.

Если смотреть на последние два месяца, для потребителей есть небольшие, но хорошие новости — рост цен начинает замедляться. Однако для большого оптимизма оснований пока нет.

Согласно данным Eurostat, уровень инфляции в Эстонии — самый высокий в еврозоне, что загнало страну в инфляционную спираль.

«Если растут цены на сырьё, если растут зарплаты… добавим к этому ещё затраты на энергоносители. Мы не можем на это повлиять. Но есть вещи, на которые может повлиять государство», - говорит глава Ассоциации пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

Речь, разумеется, о налогах. С 1 июля в Эстонии повышен налог на добавленную стоимость — до 24%, увеличен и акциз. В отрасли напитков это сочетается с прохладным и дождливым летом.

«Мы тоже наблюдаем спад объёмов продаж и потребления, но цены выросли. Только из-за налогов — сами производители цены почти не поднимали», - уверен член правления пивоварни «Saku» Яан Хермс.

С новой ставкой НДС Эстония занимает четвёртое место по величине НДС в Европе. Как и в Латвии, дополнительные деньги нужны на оборону. В рамках так называемого «пакета налога безопасности» планируется за три года дополнительно собрать 2,5 миллиарда евро.

Всё это необходимо, однако, как показывают данные Eurostat, уровень инфляции в Эстонии остаётся самым высоким в еврозоне, заставляя предпринимателей ломать голову над выходом из ситуации.

«Мы производим готовую еду. Если сырьё не дорожает, мы стараемся удерживать цены. Но если растут цены на сырьё — понятно, что и конечный продукт станет дороже», - говорит председатель правления «Salvest» Яанус Аал.

На этой неделе Институт экономических исследований Эстонии опубликовал данные мониторинга. Список длинный, но главное: на фоне общего роста цен есть лишь несколько исключений, где подорожания нет или оно минимально. Например, яйца местного производства среднего размера за год подешевели на 6%. Незначительно снизились цены на свиные рёбрышки, копчёную свинину, целого лосося и форель. Незначительно выросла цена на местный сыр.

«Я вижу, что ценовой пик уже достигнут, и дальше особо расти некуда. Думаю, к концу года сыр и масло в магазинах будут доступны по очень хорошим ценам», - уверен руководитель «Valio Eesti» Майдо Соловьёв.

Аналитики также отмечают падение объёма розничных продаж. Именно это сейчас заставляет торговые сети конкурировать, предлагая скидки и акции.

«Всё решает покупатель у прилавка. Я не считаю, что конкуренция в рознице в Эстонии сейчас достаточно сильная. Но когда покупатель заходит в магазин, он хотя бы треть, а то и половину товаров увидит со скидками», - говорит руководитель «Maag Food» Силвер Каур.

«Я считаю, что еда должна быть дешёвой. Поэтому говорю, что НДС должен быть не 24%, а ноль. Чтобы потребительская корзина стала ещё доступнее», - добавляет Соловьёв.

Давление на политиков в этом вопросе постоянно высоко. В свою очередь, они отвечают: без повышения налогов достичь 5% от ВВП на оборону сложно или даже невозможно.

