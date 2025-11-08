В Сербии скандал из-за проекта зятя Трампа — на месте бывшего штаба армии построят роскошный отель 1 517

Дата публикации: 08.11.2025
В Сербии вспыхнул новый политический скандал. Правительство одобрило проект, тесно связанный с семьей бывшего президента США Дональда Трампа. На месте, которое многие сербы считают болезненным символом конфликта в Югославии, планируется строительство роскошного отеля под брендом Трампа, сообщают Новости ТВ3.

Парламент Сербии дал зелёный свет одному из самых противоречивых проектов последних лет. В Белграде принят специальный закон, разрешающий строительство роскошного гостинично-жилого комплекса под брендом Трампа на месте бывшего штаба армии Югославии. Это здание в центре Белграда для многих сербов является как болезненным напоминанием, так и историческим символом.

«Вы пытаетесь протолкнуть фиктивные поправки к избирательному закону и присвоить зданию бывшего Генштаба так называемый “специальный закон”, который на самом деле является вашим “уголовным кодексом” — попыткой скрыть следы коррупции и жестокости, которую вы демонстрируете изо дня в день», — заявила депутат оппозиции Мариника Тепич в парламенте.

В свою очередь депутат Миленко Йованов призвал поддержать закон и «сделать следующий шаг к модернизации Сербии, привлечению инвестиций и развитию страны».

Здание, ставшее эпицентром конфликта, было разрушено в 1999 году в результате ударов НАТО, направленных на то, чтобы заставить тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича, известного как «балканский мясник», прекратить военную кампанию в Косово против этнических албанцев.

До сих пор руины здания служили неофициальным мемориалом и считались одним из ярких примеров модернистской архитектуры бывшей Югославии. Однако нынешнее правительство президента Александра Вучича лишило его охранного статуса и предоставило фирме Джареда Кушнера, зятя Трампа и его давнего советника, права аренды на 99 лет. Компания Кушнера планирует реализовать инвестиционный проект стоимостью около полумиллиарда долларов.

Это решение вызвало не только массовые протесты, но и стало поводом для начала нескольких уголовных расследований по факту возможной фальсификации документов, использованных для снятия охранного статуса здания.

«Мы дошли до того, что допускаем снос этого здания и передачу территории американскому инвестору Джареду Кушнеру под строительство отеля. Но это мемориальное место. Как вообще можно представить себе строительство роскошного отеля с казино там, где должны чтить память жертв? Это ужасный и недопустимый шаг», — сказала Валентина Моравчевич, представительница инициативы по защите здания Генштаба.

Несмотря на критику, правительство настаивает, что проект принесёт пользу Сербии. Обещаны новые инвестиции и улучшение отношений с Вашингтоном в условиях, когда страна испытывает влияние тарифов и санкций администрации Дональда Трампа, введённых против агрессора — России. Эти меры затронули отрасли, тесно связанные с российскими компаниями, что особенно чувствительно для Сербии, учитывая её тесные политические и экономические связи с Кремлём.

Тем временем это здание стало ещё одной причиной массовых протестов. В Сербии уже более года продолжаются масштабные антикоррупционные акции — это крупнейшее давление со стороны общества на режим президента Александра Вучича.

