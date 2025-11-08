Все ТЭС «Центрэнерго» в Украине не вырабатывают энергию 1 1029

Дата публикации: 08.11.2025
Deutsche Welle
После ночного удара Вооруженных сил РФ генерация электроэнергии - на нуле, сообщили в "Центрэнерго" Украины. "Станции - в огне! Наши ТЭС - не военные объекты", - подчеркнули в компании, пишет DW.

Все тепловые электростанции (ТЭС) "Центрэнерго" в Украине прекратили работу и не вырабатывают электроэнергию после ночного авиаудара России. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили представители "Центрэнерго" в Facebook.

"Станции - в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают мирные жители. Мы остановились… Сейчас - ноль генерации. Ноль!" - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады ликвидируют последствия атаки

Ремонтные бригады делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий атаки, добавили в украинской компании. Там подчеркнули, что речь идет о "самом массированном ударе" с задействованием ракет и дронов по ТЭС с начала войны.

В "Центрэнерго" также напомнили о ремонтных работах "после сокрушительной атаки 2024 года". "Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - заявили в компании, говоря о нынешних ударах.

"Мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию!" - пообещали в "Центрэнерго".

"Центрэнерго" - одно из крупнейших предприятий электроэнергетики Украины. Это единственная в стране государственная энергогенерирующая компания. Общая установленная мощность производственных активов составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины.

Минобороны РФ: Нанесли удары "Кинжалами"

В российском Минобороны 8 ноября сообщили в Telegram, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также ударными дронами. Атаки были нацелены на предприятия украинского военно-промышленного комплекса и объекты газо-энергетического комплекса Украины, заявили в оборонном ведомстве России.

Россия усилила атаки на объекты энергоинфраструктуры Украины Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в октябре констатировал, что перед началом нового отопительного сезона Россия усилила атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры, особенно в регионах.

Одновременное использование большого количества дронов и ракет в этих атаках значительно ослабляет противовоздушную оборону Украины - такая тактика приводит к так называемому "региональному дефициту мощности передачи и генерации", поясняли эксперты.

Как в свою очередь отметил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, Россия, в частности, вероятно, пыталась разорвать единство украинской энергосистемы между правым и левым берегом Днепра.

#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
