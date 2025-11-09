Россияне продвинулись и захватили село на самом проблемном направлении - DeepState

Дата публикации: 09.11.2025
УНИАН
Российские оккупанты имеют продвижение на востоке Запорожской области, где в частности смогли взять под свой контроль село Успеновка. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Успеновка расположена к северу от важного райцентра Гуляйполе. На этом же участке фронта россияне также продвинулись вблизи населенных пунктов Злагода, Сладкое и Охотничье.

Кроме того сообщается, что враг продвинулся вблизи населенного пункта Степная Новоселовка, что к востоку от Купянска в Харьковской области.

Проблемы на востоке Запорожья и Днепропетровщины

Как писал УНИАН, украинские военные и аналитики неоднократно сообщали, что наиболее проблемным участком фронта является не Покровск, к которому приковано основное внимание, а восток Запорожской и Днепропетровской областей. Там захватчики имеют наибольшие темпы продвижения среди всех направлений фронта.

В частности проект DeepState подсчитал, что в октябре в районе Новопавловки-Гуляйполя произошло лишь 16% от всего количества боев на фронте, но вместе с тем на этот участок приходится 69% территорий, оккупированных россиянами в течение месяца.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
