Столтенберг рассказал о срочном звонке Зеленского из бункера в 2022 году 12 1617

Дата публикации: 09.11.2025
Столтенберг: Зеленский в феврале 2022 года звонил из бункера в Киеве.

Украинский лидер Владимир Зеленский в феврале 2022 года звонил из бункера в Киеве с просьбой создать над Украиной бесполетную зону. Однако он получил отказ, рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Times.

«Зеленский позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: "Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство», — отметил Столтенберг.

По словам экс-генсека, украинский лидер пытался апеллировать к опыту закрытия воздушного пространства в небе над Боснией и Герцеговиной силами НАТО во время конфликта в Югославии. При этом Столтенберг отметил, что был вынужден отказать главе киевского режима.

Он аргументировал это тем, что если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, силам НАТО придется его сбить. И тогда Запад окажется в ситуации настоящей войны между альянсом и Россией. А делать это никто планировал, отметил Столтенберг.

