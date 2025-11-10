Беларусь отказалась открыть эвакуационный коридор через пункт пропуска «Шальчининкай» для литовских грузовиков, застрявших в стране.

Соседняя страна приняла это решение в минувшую пятницу вечером.

«Информирую вас о том, что белорусская сторона приняла предоставленную информацию и, как было объявлено ранее, предлагает возобновить работу пункта пропуска «Шальчининкай» в прежнем режиме, который действовал до введённых вами ограничений 29 октября 2025 года», — говорится в документе белорусских властей, с которым ознакомилось агентство BNS.

По словам советника премьера Игнаса Добровольскаса, такими действиями белорусские власти продолжают создавать искусственные препятствия для литовских и европейских компаний в возвращении грузового транспорта.

«Пункт пропуска «Шальчининкай» остаётся закрытым, но правительство продолжает искать возможности помочь литовским перевозчикам вернуть своё имущество», — заявил он в субботу.

В НОЧЬ НА СУББОТ ТОЖЕ НАБЛЮДАЛИСЬ МЕТЕОШАРЫ

Литва в ответ на угрозу гражданской авиации, связанную с запуском метеорологических шаров, используемых для перевозки контрабандных сигарет из Беларуси, закрыла границу с Беларусью на месяц, за некоторыми исключениями.

Это решение действует до 30 ноября, после чего кабинет министров примет решение о продлении срока закрытия.

Как сообщало агентство BNS, в конце октября аэропорты Литвы были вынуждены несколько раз закрываться из-за запуска шаров из Беларуси, что затронуло в общей сложности около 150 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

Добровольскас в субботу утром заверил телевидение LRT в том, что в ночь на субботу также было зафиксировано несколько десятков наблюдений шаров, что свидетельствует о том, что «белорусские власти продолжают наращивать гибридную атаку на Литву». На этот раз работа аэропортов не была нарушена.

В ответ на закрытие пограничных пунктов пропуска Минск запретил литовским перевозчикам передвигаться по стране.

31 октября авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий использование и перемещение по территории Беларуси грузовых автомобилей и полуприцепов, зарегистрированных в Литве и Польше.

По данным, предоставленным журналистам после заседания Комиссии по национальной безопасности, в настоящее время в Беларуси застряло около 1 тыс. литовских грузовиков и полуприцепов, из них 400 — на пограничном переходе "Шальчининкай".

НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

По словам советника премьера, в связи с тем, что Беларусь по-прежнему отказывается пропускать грузовики, рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских грузов железнодорожным транспортом через Литву.

«Возможно также долгосрочное ограничение перевозок белорусских грузов железнодорожным транспортом, однако сейчас это не обсуждается, но если ситуация будет обостряться, то это не исключено», — сказал он.

Ожидается, что часть понесённых убытков, в частности, будет взыскана за счёт Беларуси или её активов.

«Литва призывает своих перевозчиков собирать информацию о понесённых убытках, которые после оценки правовых возможностей могут быть взысканы за счёт Беларуси или её активов», — заявил Добровольскас.

Вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava Олег Тарасов говорил, что только за последнюю неделю стоянка транспортных средств в Беларуси обошлась перевозчикам примерно в 5 млн евро.

Одним из вариантов решения проблемы он назвал увеличение пропускной способности частично функционирующего пункта пропуска «Мядининкай». В субботу вице-президент Linava заверил LRT, что через этот пункт пропуска ежедневно проходит около 30 грузовиков, а в очереди ожидает около 700.

«И что, такими темпами мы будем эвакуироваться два месяца? Судя по заявлениям белорусской стороны, мы никак не решим ситуацию, если не откроем пункты пропуска», — отметил Тарасов.