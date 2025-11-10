Экс-министр иностранных дел и вице-канцлер Йошка Фишер (Альянс 90 / Зеленые) выразил озабоченность по поводу глобальной роли Евросоюза. "В глазах мира мы выглядим богатыми, слабыми и старыми. Все знают, что богатые, слабые и старые не должны заходить в тёмные переулки", - заявил он в Берлине.

Йошка Фишер пережил многое. Под его руководством придерживавшиеся строго пацифистских взглядов "зелёные" согласились на миссию НАТО в Косово в 1999 году. Это решение, правда, едва не стоило ему должности и даже барабанных перепонок на партийной конференции, когда в него кинули пейнтбольными шариками.

Фишер оставался непоколебимым и во время других политических скандалов, став одним из самых популярных политиков начала 2000-х и поднявшись до министра иностранных дел и вице-канцлера. В этом свете его сегодняшние высказывания о будущем Европы звучат крайне мрачно. Причина этого в том, что у Фишера все больше проблем с ЕС как институтом, сообщает Merkur.

"Потрясён текущей политикой ЕС"

Во время его пребывания на посту министра иностранных дел, в 2004 году произошло расширение Евросоюза. Присоединение 10 новых государств, включая Польшу, Чехию и страны Балтии укрепило, по его мнению, ЕС экономически и стратегически.

Даже уйдя из политики, Йошка Фишер оставался горячим сторонником Евросоюза: в 2011 году посетил Москву в качестве советника, чтобы способствовать более тесному сотрудничеству между Россией и ЕС. "Вы не поймете Евросоюз, если не учтёте, что он, по сути, построен против национализма", - объяснял он тогда.

Сегодня, через 20 лет после ухода из активной политики, Йошка Фишер говорит, что потрясён тем, что видит. В минувшую пятницу он выступил в Свободном университете Берлина с речью о роли Европы во всё более фрагментированном мире. Он открыто признался аудитории в растущем пессимизме: "Я беспокоюсь, что наше будущее будет крайне мрачным".

Европу бросили США, ей угрожает Россия. Впервые после окончания Второй мировой Европа, по мнению Йошки Фишера, оказалась одна на мировой политической сцене и - слабее, чем когда-либо с 1945 года.

Но вместо того чтобы готовиться к новому мировому порядку в военном, технологическом и экономическом плане, ЕС, считает немецкий политик, сосредоточился на мелких спорах и ненужных процедурах. "Эти "бла-бла" и институты - вызывают у меня тошноту. Они - признак слабости, - заявил 77-летний политик**. - Мы, европейцы, не справляемся со стоящими перед нами задачами".**

"У нас есть только Фридрих Мерц, и он не Аденауэр"

По мнению Фишера, Брюсселю явно не хватает государственной мудрости: "Европа должна стать последним прибежищем либерального мирового порядка, - считает он. - Чтобы добиться этого, континент должен лучше защищаться, нам нужен кто-то вроде Аденауэра. Но у нас есть только Фридрих Мерц, и он не Аденауэр".

В своём выступлении он подчеркнул, что мир и стабильность в Европе зависят не только от канцлера Германии, но и от действий Москвы. "Если Россия сложит оружие, война закончится уже сегодня", - заявил он в Берлине.

Когда один из слушателей выкрикнул: "Вы хотите третьей мировой войны?", Фишер разозлился и ответил: "Вы должны покинуть зал". Задавший вопрос так и сделал.