Тот факт, что боевые действия в Украине вызвали революцию в военном деле, теперь неоспорим. Об этом также рассказал ветеран армии США Мэтью Сэмпсон, сообщает «Прозоро».

Мужчина воевал в Ираке и Афганистане, а в мае 2022 года откликнулся на призыв украинских властей и вступил в Международный легион, состоящий из добровольцев со всего мира.

По словам Сэмпсона, опыт, который он получил, сражаясь бок о бок со своими украинскими товарищами, был уникальным, потому что он никогда раньше ничего подобного не видел.

В эфире 24-го канала американский солдат отметил, что его очень удивила боевая деятельность в окопах, напоминавшая Первую мировую войну.

«В армии США мы вообще не тренируемся в окопах. Ближе всего к этому — тренировки в коридорах, но в них обычно есть двери», — отметил солдат.

Он также добавил, что в последние десятилетия армия США воевала с более слабыми противниками, а в Украине ему пришлось сражаться с не менее сильным врагом.

«Американцы обычно имеют много ресурсов. Но здесь их почти нет. Потому что часто силы на фронте примерно равны. Честно говоря, мы к этому не привыкли», — пояснил Сэмпсон.