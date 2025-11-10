Для ослабления пророссийского режима, правящего в Грузии, крайне важно, чтобы Запад не отворачивался от Грузии и продолжал оказывать на него внешнее давление, заявила в интервью агентству LETA в ходе форума по вопросам безопасности и внешней политики «Рижская конференция 2025» исполнительный директор Центра европейских исследований и гражданского образования имени Чавчавадзе, бывшая заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе.

Она призвала Запад не терять интерес к Грузии и не игнорировать происходящее в стране.

«Не следует считать, что теперь в геополитическом смысле внимание должно быть сосредоточено исключительно на Армении и Азербайджане, поскольку суть ситуации на Кавказе не изменилась. Перенос фокуса только на те страны, которые сейчас политически ориентированы на Запад, не принесёт пользы. С географической точки зрения игнорирование Грузии затормозит и движение этих стран в сторону Запада», – заявила Каландадзе.

Она признала, что извне трудно повлиять на режим олигарха Бидзины Иванишвили, представляющего интересы России, однако нельзя отворачиваться от Грузии, «просто делая вид, что сейчас удобнее не замечать эту часть мира».

Каландадзе подчеркнула, что необходимо последовательно и эффективно продолжать то, что Запад делает в отношении России — ослаблять её и её влияние, с целью в перспективе изменить мышление Кремля, чтобы Россия перестала считать себя имперской державой, способной вечно удерживать влияние в регионе. По её словам, это поможет странам региона освободиться от российского влияния и восстановить добрососедские отношения, что важно как с экономической, так и с точки зрения безопасности.

Под внешним давлением на режим Иванишвили она понимает не только визовые запреты, но и реальные финансовые санкции против ключевых представителей власти и тех, кто обеспечивает функционирование этой системы, включая её финансирование.

По её мнению, краткосрочная стратегия восстановления баланса власти — это ослабление нынешней системы и параллельное усиление демократических сил внутри страны. В среднесрочной перспективе важно поддерживать представителей гражданского общества и молодёжь, которая сегодня ищет убежище за рубежом и стремится покинуть страну. Необходимо, чтобы эти люди были готовы вернуться и внести свой вклад, когда появится следующая возможность.

«Очевидно, что это очень долгая игра, где многое зависит от геополитических обстоятельств. С моей точки зрения, я хотела бы, чтобы Запад был готов к такой долгосрочной игре — им нужна чёткая и последовательная стратегия по отношению к региону, чтобы они могли воспользоваться следующей возможностью, когда она возникнет», — подчеркнула Каландадзе. Она добавила: «Я считаю, что Грузия ещё не потеряна для демократического Запада. Однако время идёт, и вопрос о том, останется ли Грузия демократической и смогут ли Запад и Тбилиси сохранить союз, во многом зависит от того, насколько быстро и последовательно будут действовать сами западные страны».

Среди позитивных факторов она отметила, что в Европе теперь доминирует понимание: Россия — это враг.

«Это очень позитивное и сильное политическое решение. Есть чёткое понимание, что Украина должна выиграть эту войну, и что у России есть далеко идущие геополитические цели в этом регионе. Также очень важно, что Запад не легитимировал правительство "Грузинской мечты", воспринимая его как марионетку России, в отношении которой необходимо применять санкции», — подчеркнула она.

В числе наиболее активных сторонников такой политики она назвала Великобританию и ряд других европейских государств, отметив также активную поддержку со стороны Восточной Европы.

«Это как раз тот фактор, который, надеюсь, уже вскоре принесёт плоды, поможет нам продолжать сопротивление, вернуть власть и, в конечном счёте, снова вывести Грузию на путь демократии», — заявила Каландадзе.

По её словам, окончательно утратил смысл и многолетний вопрос о том, почему Запад вообще должен беспокоиться о Грузии. После вторжения России в Украину стало ясно, что стабильность и безопасность Черноморского региона, включая Кавказ, имеет ключевое значение для безопасности и стабильности всей Европы. Происходящее в Грузии — это в первую очередь геополитический вопрос, подчеркнула она.

«Учитывая новую геополитическую динамику в регионе, когда Азербайджану и Армении в значительной степени удалось освободиться от российского влияния, Москве жизненно важно сохранить влияние через Грузию. России необходим стратегический коридор в этом регионе, и она может использовать Грузию как буферную зону для торга с Западом. Поэтому для неё критически важно удержать Грузию. Сделать это можно, вытеснив Запад из региона — именно этим и занимается Иванишвили — и сохранив у власти полностью коррумпированную преступную группу, которая предоставляет России всё необходимое. Самый простой способ контролировать Грузию — это коррумпированное, несамостоятельное и послушное руководство, и именно это Иванишвили и обеспечивает», — заключила Каландадзе.