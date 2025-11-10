Немецкие детективы подозревают украинских военных в этой операции, а Европа готовится к политическим последствиям.

Расследование взрывов "Северного потока" грозит расколоть Запад. Немецкие следователи считают, что за саботажем стояла Украина, пишет The Wall Street Journal.

В течение трех лет команда немецких детективов каждое утро собиралась в штаб-квартире федеральной полиции в Потсдаме, пытаясь раскрыть, кто стоит за взрывами газопроводов "Северный поток". Теперь следствие пришло к выводу, который может подорвать европейскую поддержку Украины: за операцией якобы стояло элитное украинское военное подразделение.

Польша отказывается экстрадировать подозреваемого

Одним из первых последствий стало решение Польши отказать в выдаче подозреваемого, которого Германия хотела судить в своих судах. Варшава, наоборот, назвала его героем, ведь он якобы нанес удар по экономическому источнику финансирования войны России.

Премьер-министр Дональд Туск саркастически прокомментировал немецкое следствие:

"Проблема не в том, что трубопровод взорвали. Проблема в том, что его вообще построили".

В самой Германии взрывы стали предметом политических споров. Партия "Альтернатива для Германии" использует возмущение высокими ценами на энергоносители, чтобы призвать к сокращению помощи Киеву.

Как взрывы изменили Европу

Взрывы в сентябре 2022 года вывели из строя обе ветки "Северного потока", который поставлял российский газ в Германию и остальную Европу. Это произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Запад обсуждал, стоит ли перекрывать Москве источники прибыли.

Некоторые страны выступали за полное отключение трубопроводов, другие - боялись экономических последствий. После взрывов дискуссия потеряла смысл. Утечка газа вызвала масштабное загрязнение - выбросы CO₂ равнялись годовым объемам Дании.

Сначала во взрывах обвиняли Россию, Кремль вместо этого - США и Британию.

Следы ведут к украинским спецслужбам

По информации источников, знакомых с ходом дела, немецкая полиция получила четкое представление о ходе операции, которую якобы осуществили украинские военные под руководством тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного.

Расследование базировалось на данных из аренды лодок, телефонов и камер наблюдения. Следователи выдали ордера на арест трех украинских солдат спецподразделения и четырех опытных глубоководных водолазов.

Решающим доказательством стала фотография с радарного сканера, на которой полиция идентифицировала лицо одного из водолазов - благодаря программе распознавания лиц. Его профиль быстро нашли в соцсетях.

Подозреваемых вывезли дипломатами

Одного из водолазов якобы вывезли из Польши в Украину в автомобиле с дипломатическими номерами, которым управлял украинский военный атташе. Правительство Украины комментировать инцидент отказалось.

Другого подозреваемого, командира группы, задержали в Италии. Его идентифицировали как Сергея К., 46-летнего ветерана СБУ, который воевал в Киеве в начале российского вторжения. Его аресту предшествовали многомесячные поиски и отслеживание маршрутов через Польшу, Чехию и Италию.

Когда Сергея выводили из суда, он поднял три пальца в виде украинского трезубца, демонстрируя солидарность с Родиной. Адвокат заявил, что его клиент невиновен, а даже если действовал - то в рамках военной операции в защиту Украины, следовательно, имеет иммунитет.

Политические последствия для Европы

Теперь, когда дело готовят к суду, в Берлине опасаются раскола среди союзников Украины. Решение итальянского суда по экстрадиции Сергея К. может определить, превратится ли дело "Северного потока" в дипломатический кризис.

Подрыв "Северных потоков" - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские газопроводы взорвали в сентябре 2022 года. В результате были повреждены работающий "Северный поток 1" и "Северный поток 2", который находился на стадии строительства. Вместе они должны были стать главным маршрутом поставок российского газа в Европу.

В операции подозревают украинцев. Недавно стало известно, что украинец Сергей Кузнецов, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, объявил голодовку .