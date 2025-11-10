Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что глава РФ Владимир Путин оказался в патовой ситуации и ещё до окончания развязанной Россией войны против Украины может напасть на одну из стран Европейского союза, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«С точки зрения реальных успехов Путин оказался в тупике. Скорее, это патовая ситуация. Именно поэтому эти неудачи могут подтолкнуть его к поиску других территорий», — сказал президент.

«Моё мнение таково: он может это сделать. Мы должны забыть об общей европейской скептичности по поводу того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом уже двинется дальше. Он может делать и то, и другое одновременно», — подчеркнул Зеленский.

Недавнюю серию инцидентов, когда российские дроны и истребители нарушали границы восточных стран-членов НАТО — Польши, Румынии и Эстонии, Зеленский связал с тем, что Россия не смогла добиться значительного прогресса на украинском фронте.

Россия уже ведёт «гибридную войну против Европы» и проверяет, где проходят «красные линии» НАТО, отметил президент Украины.