Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин находится в патовой ситуации - Зеленский 6 2818

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путин находится в патовой ситуации - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что глава РФ Владимир Путин оказался в патовой ситуации и ещё до окончания развязанной Россией войны против Украины может напасть на одну из стран Европейского союза, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«С точки зрения реальных успехов Путин оказался в тупике. Скорее, это патовая ситуация. Именно поэтому эти неудачи могут подтолкнуть его к поиску других территорий», — сказал президент.

«Моё мнение таково: он может это сделать. Мы должны забыть об общей европейской скептичности по поводу того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом уже двинется дальше. Он может делать и то, и другое одновременно», — подчеркнул Зеленский.

Недавнюю серию инцидентов, когда российские дроны и истребители нарушали границы восточных стран-членов НАТО — Польши, Румынии и Эстонии, Зеленский связал с тем, что Россия не смогла добиться значительного прогресса на украинском фронте.

Россия уже ведёт «гибридную войну против Европы» и проверяет, где проходят «красные линии» НАТО, отметил президент Украины.

×
Читайте нас также:
#Путин #война РФ и Украины #Зеленский
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
22
1
1
3
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео