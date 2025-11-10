Baltijas balss logotype
Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей

Это произошло всего через две недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил о подписании соглашения.

Представитель правительства Таиланда заявил 10 ноября, перемирие приостановлено после того, как солдаты получили ранения в результате взрыва мины недалеко от границы с Камбоджей в провинции Сисакет.

По словам премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна, этот инцидент показывает, что враждебность по отношению к безопасности страны не уменьшилась. Он подчеркнул, что обязательства в рамках соглашения приостановлены до тех пор, пока не будут выполнены требования Таиланда.

Напомним, премьеры Таиланда и Камбоджи подписали в присутствии президента США Дональда Трампа декларацию о завершении приграничного конфликта на саммите Ассоциации государств Южно-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

Обе страны тогда обязались прекратить военные действия и установить добрососедские отношения. Таиланд должен был освободить 18 военнопленных, а Камбоджа обязалась отвести тяжелую военную технику от границы.

#Камбоджа
