Три недели вместо пяти лет. Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы 1 393

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Три недели вместо пяти лет. Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы

Апелляционный суд в Париже заменил тюремное заключение Николя Саркози на судебный надзор, предполагающий ношение электронного браслета. 70-летний Саркози был приговорен к 5 годам тюрьмы, но пробыл там менее 3 недель.

Апелляционный суд в Париже в понедельник, 10 ноября, постановил освободить бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы и перевести его под судебный надзор, передает телеканал BFM TV. Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры на заседании по апелляции адвокатов 70-летнего Саркози, находившегося в тюрьме почти три недели.

Саркози назвал пребывание в тюрьме "изнурительным"

После выхода из тюрьмы экс-президент, осужденный за незаконное финансирование предвыборной кампании, обязан носить на ноге электронный браслет. Контакты с обвиняемыми и свидетелями по его делу ему запрещены.

Выступая на заседании по видеосвязи, Николя Саркози назвал свое заключение "очень тяжелым" и "изнурительным". В свою очередь адвокаты бывшего президента требовали его досрочного освобождения.

Первый случай в послевоенной истории Франции

Николя Саркози, которого в конце сентября приговорили к пяти годам лишения свободы, начал отбывать этот срок наказания 21 октября в парижской тюрьме Санте. Его разместили в одиночной камере площадью 9 кв. м. На свидания к Саркози разрешалось приходить трижды в неделю, у него была возможность пользоваться мобильным телефоном, но звонки были разрешены только на одобренные правоохранителями номера. Он был взят в тюрьме под охрану.

Саркози стал первым французским лидером послевоенного периода и первым бывшим президентом государства ЕС, который оказался в тюрьме. Из-за преклонного возраста он мог подать заявление об облегчении наказания.

Саркози признан виновным в незаконном финансировании предвыборной гонки

Ранее суд в Париже признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре по делу о незаконном ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. По данным прокуратуры Франции, бывший диктатор Ливии Муамар Каддафи в годы своего правления передал на поддержку избирательной кампании Саркози 2007 года около 50 млн евро. При этом по всем остальным пунктам - растрата государственных средств, пассивная коррупция и нарушения в финансировании избирательной кампании - Саркози оправдали.

18 декабря 2024 года кассационный суд Парижа отказался изменить решение апелляционного суда в отношении Саркози, подразумевающее год реального лишения свободы по другому делу - о коррупции, торговле влиянием и давлении на следствие. В итоге Саркози провел год в домашнем заключении с электронным браслетом. Дело было связано с подозрениями в том, что на посту президента политик пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур и использовал их для финансирования своей новой избирательной кампании.

Власти Франции лишили Саркози орденов Почетного легиона и "За заслуги" - это первый подобный случай с 1945 года.

  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Бывшему тестю Баскова-Шпигелю дали 8 лет за коррупцию.Где теперь Шпигель? На Мертвом море в Израиле поправляет здоровье,потому как с таким ,,здоровьем,,в России можно только воровать,а сидеть нельзя .Впервые,что ли ...И не он один такой . Ещё человек 10 наберётся лиц некой национальности,которые ,получив срок,были отпущены в Израиль по состоянию здоровья😂😂😂 Чубайс же тоже туда же отпущен и только после отъезда оказалось,что он разворовал все Роснано.... Это я о том,кому на Руси жить хорошо ..😀

