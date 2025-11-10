Baltijas balss logotype
«Абсурд!» В России призвали отменить новогодние праздники 2 1050

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Абсурд!» В России призвали отменить новогодние праздники
ФОТО: Youtube

Движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России - чтобы люди не могли отдыхать в кругу семьи, а думали о войне. В соцсетях это назвали абсурдом.

Позиционирующее себя православным движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России. Об этом сообщил координатор-основатель движения Андрей Кормухин.

Он пояснил, что центр подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны с призывом отменить празднование Нового года и направить средства на помощь детям и участвующем в войне с Украиной военным.

«В обращении подчеркивается, что многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи», — сказал он. В соцсетях назвали это показухой и абсурдом. "Люди не должны отдыхать теперь, их принуждают думать о войне. Кому это выгодно?" - задаются вопросом люди.

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Может редакция вы ошиблись и движение называется ,,Семь сорок,,а не ,,сорок сороков,,?👅😂

    2
    5
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Да ладно В России проходит Конгресс Израильского кино,в то время когда в Палестине происходит геноцид и массовые убийства. А в России-израильское кино под патронажем прзиционирующего себя русским внука еврейской бабушки Путина. Одним из символов является Русская матрёшка с сионистской звездой на груди Просто сюр 🔯😈👽

    3
    9

