Движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России - чтобы люди не могли отдыхать в кругу семьи, а думали о войне. В соцсетях это назвали абсурдом.

Позиционирующее себя православным движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России. Об этом сообщил координатор-основатель движения Андрей Кормухин.

Он пояснил, что центр подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны с призывом отменить празднование Нового года и направить средства на помощь детям и участвующем в войне с Украиной военным.

«В обращении подчеркивается, что многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи», — сказал он. В соцсетях назвали это показухой и абсурдом. "Люди не должны отдыхать теперь, их принуждают думать о войне. Кому это выгодно?" - задаются вопросом люди.