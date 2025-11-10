Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Встречу Трампа с бывшим джихадистом объяснили 1 141

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Встречу Трампа с бывшим джихадистом объяснили
ФОТО: Global Look Press

Sky News о встрече Трампа и Аш-Шараа: США готовы предложить Сирии теплые объятия.

Встреча американского лидера Дональда Трампа с новым президентом Сирии, бывшим членом «Аль-Каиды» и главой исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмедом Аш-Шараа продиктована необходимостью снять с республики статус изгоя. Такое объяснение дал британский телеканал Sky News.

По данным Sky News, США считают, что Аш-Шараа как глава переходного правительства «имеет наибольшие шансы удержать страну от единства и не допустить ее скатывания к гражданской войне».

«Именно поэтому они (Соединенные Штаты — прим.) склонны предложить ей (Сирии — прим.) свою поддержку и теплые объятия», — сказано в публикации.

Телеканал обратил внимание, что Вашингтон, поддерживая нового сирийского лидера, надеется на его отказ от своего радикального джихадистского прошлого и объединение страны.

«Это рискованно, но в случае успеха это может изменить роль Сирии в регионе, превратив ее из врага США в сильного регионального союзника», — считает Sky News.

Ранее Аш-Шараа опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он играет в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке генералом Кевином Ламбертом.

Спецпредставитель США по Сирии Том Баррак заявил, что в ходе предстоящего визита в Белый дом Дамаск подпишет соглашение о присоединении к международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) во главе с Вашингтоном.

Читайте нас также:
#США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Путин встречался с талибами,которые были признаны в России террористами,а теперь это уже не террористы ,а партнёры Чудны дела твои, Господи. как в анекдоте -Фима,а почему террористы не взрывают правительства? Изя,а кто им тогда будет платить?👅

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео