Лукашенко распорядился взимать 120 евро в день за каждый задержанный литовский грузовик

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Лукашенко распорядился взимать 120 евро в день за каждый задержанный литовский грузовик

Из-за того, что Беларусь не выпускает около тысячи литовских грузовиков, президент Национальной ассоциации автоперевозчиков «Linava» Эрландас Микенас заявил, что водители, оставшиеся в Литве, могут прибегнуть к радикальным действиям — вплоть до блокировки дорог, сообщает lrt.lt.

По словам Микенаса, ассоциация не стремится к крайним мерам, однако перевозчики крайне раздражены сложившейся ситуацией.

«Это решение зависит не от меня. В среду состоится общее собрание членов ассоциации, и мы видим, насколько сильное возмущение среди перевозчиков. Уже звучат предложения о перекрытии дорог и других акциях протеста», — сказал Микенас агентству BNS.

Он добавил, что руководство «Linava» пытается успокоить предпринимателей и объяснить ситуацию, но не может гарантировать, какое решение примет съезд.

После того как Литва в понедельник вечером вновь обратилась к Минску с просьбой открыть пограничные пункты Мядининкай и Шальчининкай, Микенас выразил сомнение, что Беларусь пойдёт на уступки.

«Не стоит питать иллюзий. Зная менталитет таких государств, рассчитывать на их добрую волю бессмысленно. Пока граница закрыта — грузовики не выедут», — подчеркнул он.

Президент «Linava» также выразил уверенность, что часть машин может быть конфискована, если их не уберут на стоянки.

По данным белорусского агентства «Белта», около 800 литовских грузовиков на вчерашний день были размещены на площадках у границы: 70 — у Каменного Лога, 160 — у Беняконей, 220 — у Котловки и 350 — у Берестовицы. Их водителям разрешено покинуть Беларусь.

Как ранее сообщало BNS, Александр Лукашенко распорядился взимать 120 евро в день за каждый задержанный литовский грузовик, а при неуплате — конфисковывать транспортные средства.

#Литва #граница #грузоперевозки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • З
    Злой
    12-го ноября

    литва в одностороннем порядке закрыла границу а теперь тявкает на Белоруссию, западные ценности во всей красе!

    18
    0

