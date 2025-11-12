Парламент Эстонии в среду принял поправки к законам об автомобильном налоге и дорожном движении, которые сокращают налоговый период и уменьшают налог для семей с детьми на сумму до 100 евро на каждого ребенка.

Закон снижает автомобильный налог для родителей и опекунов, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет и владеющих транспортным средством категории M1 или N1 (легковые автомобили, микроавтобусы, легкие грузовики).

За каждого ребенка налоговое обязательство родителя в течение одного налогового периода будет уменьшено на сумму до 100 евро, но не более чем на общую сумму налога. Если у ребенка несколько родителей, и у каждого из них есть автомобиль, льгота будет автоматически распределена между ними.

Согласно закону, при снятии транспортного средства с учета в дорожном регистре налоговый период за текущий год сокращается до даты снятия с учета. Кроме того, уплата налога приостанавливается на период временного снятия автомобиля с учета, если он был объявлен полицией в розыск в связи с угоном.

Закон также устанавливает, что микроавтобусы с более чем семью посадочными местами будут облагаться налогом по категории N. Это снизит автомобильный налог для 8- и 9-местных транспортных средств, зарегистрированных как легковые автомобили. Кроме того, регистрационный сбор для таких автомобилей также снизится до уровня категории N. В результате поправки средний регистрационный сбор для такого транспортного средства упадет в чтерые раза.