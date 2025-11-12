В частности, он отметил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях.

Президент Владимир Зеленский анонсировал очищение и перезагрузку управления АО НАЭК "Энергоатом" и санкции против двух людей, которые фигурируют в антикоррупционном деле НАБУ.

Об этом он заявил в видеообращении. "Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности - оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления", - сказал глава государства.

И дальше, по его словам, все должно решаться в юридической плоскости.

В то же время, Зеленский добавил, что будет и решение СНБО относительно санкций по представлению Кабинета министров.

"Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключения электричества, "русские" удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то есть схемы", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что подпишет указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому".

По данным "Экономической правды", речь идет о введении санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Операция "Мидас": что надо знать

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили чиновники, политики и бизнесмены. Они создали масштабную коррупционную схему влияния на АО "НАЭК "Энергоатом". Впоследствии, Бюро обнародовало часть записей, касающихся этого дела. Там фигурируют люди, обозначенные такими прозвищами: "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет". Впоследствии стало известно, что в организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"); бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал фигуранту дела Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Также определен залог в размере 40 млн грн. Залог может быть внесен как Басовым, так и другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет ВАКС.