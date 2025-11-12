Колумбийские вооружённые силы во вторник сообщили о наступательной операции против левой партизанской группировки: в результате авиаударов в Амазонском регионе были уничтожены 19 боевиков, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Удары были нанесены по группировке, отколовшейся от бывшей левой повстанческой организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC).

Операция состоялась на фоне предвыборной критики в адрес президента Колумбии — левого политика Густаво Петро — и санкций США, введённых за его нежелание активно бороться с вооружёнными партизанскими группами, вовлечёнными в торговлю кокаином.

Адмирал Франсиско Кубидес сообщил, что авиаудары были нанесены «на рассвете 10 ноября» и в результате были «уничтожены 19 террористов», один человек задержан, также изъято военное снаряжение. По его словам, удары стали ответом на «угрожающее» нападение партизан на военные объекты.

Петро заявил, что отдал приказ о «бомбардировке и военном разоружении» группировки после провала мирных переговоров с ней. Эту группировку возглавляет самый разыскиваемый партизан Колумбии по прозвищу Иван Мордиско.

Мордиско руководит так называемым «Центральным генеральным штабом» (EMC) — группировкой, отвергшей мирное соглашение 2016 года между повстанцами и правительством Колумбии.

После разоружения FARC EMC усилилась, используя отдалённые районы страны для торговли наркотиками, вымогательства и незаконной добычи полезных ископаемых.

США в октябре ввели беспрецедентные санкции против Петро, его жены, сына и помощника, обвинив их в том, что они не ограничивают незаконную торговлю наркотиками. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку всех активов на территории США.