Виталий Кличко призвал снизить призывной возраст в Украине

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Виталий Кличко призвал снизить призывной возраст в Украине

Власти Украины в связи с острой нехваткой военнослужащих в ВСУ должны снизить призывной возраст, считает мэр Киева Виталий Кличко.

"В настоящее время призыв в Украине возможен только с 25 лет. Его можно снизить на один-два года, то есть до 23 или 22 лет", - заявил Кличко в интервью информационной сети Axel Springer Global Reporters Network в среду, 12 ноября.

Кроме того, страну, обороняющуюся от военной агрессии России , покинуло слишком много военнообязанных, подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко выразил надежду на возвращение молодежи в Украину

Днем ранее в эфире немецкого телеканала Welt он тоже говорил об "огромных проблемах с нехваткой солдат и человеческих ресурсов в Украине", в то время как Россия отправляет на войну все больше молодежи . Кроме того он сообщил об опасениях, вызванных большим числом молодых людей, покинувших родную страну. По его словам, Украина была бы рада, если после окончания войны в нее вернулись хотя бы половина из них. Молодые люди "довольно быстро интегрируются в принявших их странах и осваивают язык", а также создают там семьи, пояснил киевский мэр.

В августе власти в Киеве разрешили мужчинам до 23 лет выезжать из Украины, что стало причиной новой волны украинских беженцев в европейских странах. Украинским мужчинам в возрасте от 24 до 60 лет по-прежнему разрешено покидать страну только в исключительных случаях.

#Украина #призыв в армию
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
1

