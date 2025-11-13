Латвия выразила готовность поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Беларуси, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения о солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Премьер-министр Инга Ругинене говорит, что услышала обещания от Латвии и Эстонии поддержать Литву в случае необходимости и так же закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью. «Поляки уже проявили солидарность с нами и не открыли границы, хотя это планировалось неделю назад, так что такие решения уже были приняты», — сказала литовский премьер журналистам в Сейме в четверг.

«Точно такие же заверения я получила от премьеров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не справляемся с ситуацией, и белорусский режим продолжает нас атаковать, они также готовы проявить солидарность. Так что разговор и общение ведутся постоянно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что из-за запуска с территории Беларуси воздушных шаров, использующихся для перевозки контрабандных сигарет, Литве в конце октября пришлось несколько раз приостанавливать работу аэропортов, что затронуло около полутора сотен рейсов и более 20 тыс. пассажиров. Руководство страны называет это гибридной атакой Беларуси, организованной не без ведома авторитарного режима президента Александра Лукашенко.

Реагируя на угрозу гражданской авиации, правительство закрыло границу с Беларусью на месяц. Это решение действует до 30 ноября, после чего кабинет министров примет решение о продлении срока закрытия.

В ответ на меры Вильнюса Белоруссия перестала впускать и выпускать фуры из Литвы. По разным данным на территории Беларуси застряло от 1,1 до 5 тысяч грузовиков и полуприцепов с литовскими номерами. Их общая стоимость оценивается в 100-200 миллионов евро.