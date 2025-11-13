Baltijas balss logotype
Приехали: Латвия готовится закрыть границу с Беларусью из солидарности с Литвой 11 13779

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BNS
Изображение к статье: Приехали: Латвия готовится закрыть границу с Беларусью из солидарности с Литвой

Латвия выразила готовность поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Беларуси, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения о солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Премьер-министр Инга Ругинене говорит, что услышала обещания от Латвии и Эстонии поддержать Литву в случае необходимости и так же закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью. «Поляки уже проявили солидарность с нами и не открыли границы, хотя это планировалось неделю назад, так что такие решения уже были приняты», — сказала литовский премьер журналистам в Сейме в четверг.

«Точно такие же заверения я получила от премьеров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не справляемся с ситуацией, и белорусский режим продолжает нас атаковать, они также готовы проявить солидарность. Так что разговор и общение ведутся постоянно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что из-за запуска с территории Беларуси воздушных шаров, использующихся для перевозки контрабандных сигарет, Литве в конце октября пришлось несколько раз приостанавливать работу аэропортов, что затронуло около полутора сотен рейсов и более 20 тыс. пассажиров. Руководство страны называет это гибридной атакой Беларуси, организованной не без ведома авторитарного режима президента Александра Лукашенко.

Реагируя на угрозу гражданской авиации, правительство закрыло границу с Беларусью на месяц. Это решение действует до 30 ноября, после чего кабинет министров примет решение о продлении срока закрытия.

В ответ на меры Вильнюса Белоруссия перестала впускать и выпускать фуры из Литвы.  По разным данным на территории Беларуси застряло от 1,1 до 5 тысяч грузовиков и полуприцепов с литовскими номерами. Их общая стоимость оценивается в 100-200 миллионов евро.

#Литва #Польша #авиация #граница #Латвия #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го ноября

    Главное, что получки, медстраховки и всякий прочий велфер с госкорыта у госпетушни от этого никак не изменятся. И надбавки себе сделают. В отличии от транзитёров и всех тех людей в этих бизнесцепочках, кто в этом бизнесе З. А. Р. О. Б. А. Т. Ы. В. А. Е. Т, а не просто получает деньги в определённые дни.

    25
    1
  • Д
    Добрый
    14-го ноября

    Вначале ни одной фуры с латвийскими номерами не должно остаться в Белоруси,а потом только закрывать границу. Иначе,будет литовский вариант

    15
    16
  • Л
    Латтоптун
    14-го ноября

    Эстония поддержала.....Расскажите кто- нибудь Эстонцам, что их страна не граничит с Беларусью. А то ,взапаре, закроют с Финляндией 😀

    85
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    "Как сообщают мне подписчики, литовские дальнобойщики до сих пор в ступоре: власти Литвы без внятных объяснений парализовали логистику и наносят удар по экономике страны.

    Но вместо гнева - народная инициатива! На заправке у пункта пропуска «Каменный Лог» появилась урна с говорящей табличкой: «На покупку мозгов для литовских политиков». Может, хоть так до них дойдет, что думать надо до, а не после принятия решений.

    Пока же урна пополняется быстрее, чем открывают пункты пропуска".

    102
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    Латвия с Эстонией в этой ситуации похожи на извращенцев-мазохистов: сосед получил подсрачник за хамство? И мне, и мне дайте сапогом под зад!

    190
    6
  • З
    Злой
    13-го ноября

    Рвите сразу дипломатические отношения навсегда, зачем отношения между странами, которые не имеют границу?

    95
    6
  • З
    Злой
    13-го ноября

    Это их голубая мечта уже как 35 лет, только не знали как поступиться.

    91
    5
  • 010725
    010725
    13-го ноября

    Если Белоруссия разрешит грузовикам вернуться до 30-го ноября, то Литва границу не откроет. Если не разрешит - Литва границу откроет, грузовики вернутся и Литва границу снова закроет.

    41
    2
  • A
    Anim
    13-го ноября

    Останетесь без транзита - не нойте.

    101
    2
  • 13-го ноября

    интересно, кто и сколько платит балтийским политикам за такие тупые и заведомо провальные решения?

    165
    3
  • Е
    Ехидный
    13-го ноября

    Латвия конечно закроет !!! экономика и так уже трупными пятнами покрылась , поэтому если закрыть крышку гроба , то это ничего не изменит !!!

    164
    3
Читать все комментарии

Видео