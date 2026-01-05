Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил Колумбии, обвинив её в контрабанде кокаина в США и не исключив возможности проведения Вашингтоном военной операции против этой страны, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Общаясь с журналистами на борту президентского самолёта по пути из Флориды в Вашингтон, Трамп охарактеризовал Колумбию как "очень больную" страну и заявил, что ею управляет "больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его США".

"Он не будет заниматься этим очень долго", — сказал Трамп, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ранее Трамп уже делал критические заявления в адрес левого президента Колумбии Густаво Петро, однако на этот раз по имени его не упомянул.

На вопрос журналиста о том, может ли США провести военную операцию против Колумбии, Трамп ответил: "Это звучит неплохо".

В рамках реализации своей стратегии по борьбе с наркотиками Трамп недавно заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям по производству наркотиков в Колумбии, что Петро осудил как угрозу вторжения. Вашингтон также ввёл санкции против Петро.

Как уже сообщалось, в ходе военной операции США в субботу были захвачены президент соседней с Колумбией Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их доставили в Нью-Йорк, где им грозит суд по уголовным обвинениям, связанным с поставками наркотиков в США.