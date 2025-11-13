Президент Колумбии пригрозил США покупкой российских самолетов.

Напряженность в отношениях между Колумбией и Соединенными Штатами продолжает расти после включения президента Густаво Петро (65) в "список Клинтона", что вызвало глубокое недовольство в правительстве. В разгар этого кризиса президент Колумбии выступил с прямым предупреждением Вашингтону, предложив возможность приобретения российских боевых самолетов, если политическое и финансовое давление со стороны США сохранится.

В недавнем заявлении Петро заверил, что правительство США будет действовать в отместку за решение его администрации не приобретать подержанные самолеты F-16, предлагаемые Соединенными Штатами. “Предметом гнева американских правительственных чиновников, в первую очередь, кажется то, что я не покупал F-16 из третьих рук, которые он мне предлагал”, - заявил глава государства, подчеркнув, что его выбор истребителей Gripen шведского происхождения был обусловлен техническими, правовыми критериями и критериями прозрачности.

“Колумбийское законодательство позволяет мне вести эти переговоры. Да будет вам известно, Швеция не является террористической страной, а владельцы Gripen не являются торговцами наркотиками”, - уточнил Петро, четко защищая законность процесса, который привел к выбору шведский истребитель Saab Gripen E / F в качестве замены для Kfir колумбийских ВВС (FAC).

Однако самое решительное предупреждение президента Колумбии прозвучало в конце его выступления: “Пусть меня не заставляют покупать российские самолеты”. Эта фраза, интерпретируемая аналитиками как политический ответ, а не техническая угроза, отражает растущее дистанцирование между Боготой и Вашингтоном в вопросах обороны и стратегического сотрудничества.

"Список Клинтона" известен как официальный санкционный реестр Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, созданный в 1995 году при президенте Билле Клинтоне для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег. активы и другая незаконная деятельность. Соединенные Штаты добавили Колумбию и ряд соответствующих фигур (включая президента Густаво Петро и часть его ближайшего окружения) в список на том основании, что они, по их мнению, способствовали, продвигали или недостаточно боролись с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Включение в "список Клинтона" означает международную финансовую изоляцию: активы, находящиеся под юрисдикцией США, блокируются, а физические или юридические лица, подпадающие под санкции, не могут совершать транзакции с банками или компаниями США., часто распространяется на глобальные банки, работающие в долларах или имеющие отношения с США. Кроме того, им запрещено получать финансовую помощь, открывать банковские счета, использовать международные карты и участвовать во внешней торговле с компаниями союзных стран.

Густаво Петро родился 19 апреля 1960 года в городе Сьенага-де-Оро (провинция Кордова, Колумбия). Учился в колледже Hermanos de La Salle в Сипакире (департамент Кундинамарка).

В 17 лет, будучи студентом, вступил в леворадикальную партизанскую группировку Движение 19 апреля (M-19), возникшую в знак протеста против фальсификации выборов. Занимался военной и политической активностью, стал одним из руководителей группировки, а также был избран омбудсменом Сипакиры. В 1985 году был арестован за нелегальное владение оружием и осуждён на 18 месяцев. Вскоре после его ареста M-19 осуществила захват Дворца правосудия в Боготе, в результате чего было убито не менее 98 человек. Петро отрицает свою причастность к этому нападению. К тому времени, когда Петро был освобожден в 1987 году, он пришёл к выводу, что вооруженная революция — это не лучшая стратегия для завоевания народной поддержки, а два года спустя M-19 вступила в мирные переговоры с колумбийским государством. После амнистии Петро участвовал в формировании политической партии Демократический альянс M-19. После роспуска М-19 учился на экономическом факультете Университета Экстернадо Колумбии, затем изучал государственное управление в Высшей школе государственного администрирования. Учился в Папском университете Боготы, где получил степень магистра экономики. Продолжил обучение в Бельгии в Левенском католическом университете и Университете Саламанки.