Израиль в четверг получил останки ещё одного заложника, переданные боевиками в секторе Газа Международному комитету Красного Креста, сообщило канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Гроб с телом заложника в секторе Газа был передан армии Израиля и службе безопасности "Шин Бет".

Судмедэксперты позже подтвердили, что переданное тело принадлежит израильскому заложнику Мени Годарду, убитому 7 октября 2023 года в возрасте 73 лет, когда боевики "Хамас" вторглись в Израиль из сектора Газа.

Армия Израиля уведомила семью Годарда о том, что "их близкий возвращён в Израиль и его личность подтверждена", говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Согласно договорённости о перемирии между Израилем и боевым крылом группировки "Хамас", боевики должны вернуть Израилю ещё тела трёх заложников.

В четверг боевые формирования "Хамас" и "Исламского джихада" заявили, что передадут это тело. "Хамас" сообщил, что оно было найдено в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

На момент начала перемирия, вступившего в силу 10 октября, в руках "Хамас" оставались 20 живых заложников и тела 28 погибших. Группировка освободила всех живых заложников и передала Израилю останки 25 человек.

В обмен Израиль освободил почти 2000 палестинских заключённых и вернул сотни тел палестинцев.