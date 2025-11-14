Мажилис Казахстана во втором чтении принял поправки в законодательство о запрете «ЛГБТ-пропаганды», сообщает Tengri News. Изменения коснулись сразу девяти законов: о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кино, СМИ и онлайн-платформах.

Поправки вводят определение «пропаганды нетрадиционной ориентации» и устанавливают запрет на ее распространение в СМИ, онлайн и по телекоммуникационным каналам. Какие наказания предусмотрены за нарушение ограничений, пока не сообщалось.

Запрет начнет действовать после того, как законопроект одобрит Сенат и подпишет президент Касым-Жомарт Токаев. Последний в марте заявлял, что «многим странам десятилетиями навязывали ЛГБТ», используя демократические ценности как предлог для разворовывания бюджетов.

Депутаты Елнур Бейсенбаев на заседании Мажилиса утверждал, что ограничения не касаются ЛГБТ-сообщества самого по себе, а направлены только на публичное распространение информации о нем.

Накануне голосования законопроект раскритиковали семь международных правозащитных организаций, включая Human Rights Watch и Хельсинкский фонд по правам человека. Правозащитники подчеркнули, что поправки нарушают основные права человека, включая права детей на образование, здоровье и доступ к информации, и увеличивают уязвимость ЛГБТ+ людей в стране.

Кампания по запрету «ЛГБТ-пропаганды» в Казахстане идет с 2024 года. Поправки об этом предлагали внести в законопроект «О масс-медиа», однако в итоговой версии их не оказалось. Также обсуждалось введение уголовной ответственности за «пропаганду нетрадиционных отношений». Летом 2024 года Министерство культуры и информации Казахстана объявило, что рассмотрит петицию «против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ», которая набрала более 50 тысяч подписей. Обсуждения запрета квир-контента возобновились в октябре 2025 года — ограничения решили внести в поправках к законопроекту об архивном деле.

В феврале 2024 года в Казахстане заблокировали сайт для квир-подростков Selftanu.kz секс-просветительницы Саши Казанцевой. На нем были собраны советы подросткам о том, как находить поддержку, общаться с родителями и строить отношения. Блокировке предшествовали DDoS-атаки и угрозы авторам проекта. В итоге Минкульт Казахстана удалил ресурс, аргументировав решение формулировкой «содержит контент специального сексуального и эротического характера».