В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каллас объявила поддержку Украины выгодной сделкой для Европы
ФОТО: Global Look Press

Каллас: поддержка Украины для ЕС — выгодная сделка по сравнению с ценой победы России.

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас после российских ночных ударов по Киеву заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Ее слова приводятся в аккаунте Каллас в X.

Глава дипломатии Евросоюза также потребовала усилить санкционное давление на РФ, добавив, что идет активная работа над 20-м пакетом санкций против России.

Накануне Россия нанесла удар гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине. Минобороны Украины сообщило, что, помимо этих ракет, российские бойцы применили и дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования.

#Украина #санкции #дипломатия #Кая Каллас #Евросоюз #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Проболтавшуюся белую мышь давно пора вернуть обратно - в лабораторию для исследований.

    27
    1
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    15-го ноября

    А скунса отправить в Псковскую область

    1
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Тебя не пустят в Псковскую область - там скунсы не нужны. Да и хозяевам своим, соросятам, ты там не нужен: твоё призвание - вонять здесь.

    14
    1
Читать все комментарии

