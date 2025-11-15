Литва еще не обогнала Эстонию по уровню зарплат, хотя данные Евростата могут ошибочно создавать такое впечатление, утверждает руководитель отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмус Каттай.

«Евростат опубликовал сравнение зарплат в странах ЕС за прошлый год – годовая брутто-зарплата при полной занятости, – написал Каттай в социальных сетях. – Проблема этой конкретной статистики в том, что данные разных стран несопоставимы. Например, в Литве в брутто-зарплату входит и налог на социальное страхование, а в Эстонии – нет».

«Поэтому годовая брутто-зарплата в Литве (29 104 евро) и в Эстонии (26 564 евро) по сути несопоставимы, и Литва еще не обогнала Эстонию, – пояснил Каттай. – Если вычесть налоги, то ежемесячная нетто-зарплата в Эстонии примерно на 150 евро выше, чем в Литве».