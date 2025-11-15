Baltijas balss logotype
Литва с Эстонией спорят, у кого зарплаты выше. Латвия не участвует 1 204

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BNS
Изображение к статье: Литва с Эстонией спорят, у кого зарплаты выше. Латвия не участвует
ФОТО: dreamstime

Литва еще не обогнала Эстонию по уровню зарплат, хотя данные Евростата могут ошибочно создавать такое впечатление, утверждает руководитель отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмус Каттай.

«Евростат опубликовал сравнение зарплат в странах ЕС за прошлый год – годовая брутто-зарплата при полной занятости, – написал Каттай в социальных сетях. – Проблема этой конкретной статистики в том, что данные разных стран несопоставимы. Например, в Литве в брутто-зарплату входит и налог на социальное страхование, а в Эстонии – нет».

«Поэтому годовая брутто-зарплата в Литве (29 104 евро) и в Эстонии (26 564 евро) по сути несопоставимы, и Литва еще не обогнала Эстонию, – пояснил Каттай. – Если вычесть налоги, то ежемесячная нетто-зарплата в Эстонии примерно на 150 евро выше, чем в Литве».

#Эстония #Литва #налоги #зарплата #экономика #статистика
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го ноября

    Не очем спорить, ребята. В Латвии некий засекреченный пенсионер получает ежемесячно 44 тысячи евро. Ну и кто здесь чемпион?

    7
    1

