Россия не сможет в ближайшее время открыть военно-морскую базу в Судане из-за идущей в стране гражданской войны, заявил посол РФ в республике Андрей Черновол. «С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», — сказал Черновол в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что в 2020 году Москва и Хартум заключили межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Судан разрешил создать на его территории пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России. Предполагалось, что на базе, которая будет построена в Порт-Судане, смогут разместиться до четырех российских кораблей и до 300 военных. Также Москва получила право завозить на базу оружие, технику, боеприпасы и системы ПВО и РЭБ. Однако договор до сих пор не был ратифицирован.

О строительстве военной базы Россия договорилась с Суданом еще в 2017 году. На тот момент африканскую республику возглавлял президент Омар аль-Башир. В 2019-м он был свергнут, после чего диалог по поводу объекта на некоторое время зашел в тупик. В ходе гражданской войны Россия руками «ЧВК Вагнер» помогала повстанцам из «Сил быстрого реагирования» (RSF), но затем стала поддерживать правительственные войска. В феврале текущего года последние взяли под контроль столицу страны, международный аэропорт, президентский дворец и ключевые военные базы, нанеся значимое поражение повстанцам. После этого министр иностранных дел Судана объявил, что договоренность о базе с Россией достигнута. С этого момента в Порт-Судане началось ее строительство.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане может стать первой базой российского военного флота в Африке со времен СССР, говорил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Советский Союз имел морские базы в Сомали и Эфиопии. Первая была закрыта в 1977 году, вторая — в 1991-м. По словам Мураховского, разместив базу на Красном море, Россия получит контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому осуществляется порядка 10% всех мировых морских перевозок. «Кроме того, Россия обеспечит себе постоянное присутствие в Индийском океане, которое было утеряно в постсоветские годы», — отмечал он.