Польша с понедельника планирует возобновить работу двух пограничных пунктов на границе с Беларусью. Тем временем Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил агентству «БЕЛТА», что к концу вчерашнего дня все литовские грузовики, остававшиеся на подъездах к пунктам Каменный Лог и Бенякони, были размещены на специально подготовленных стоянках, пишет lrt.lt.

Министерство внутренних дел и администрации Польши подготовило проект, предусматривающий открытие в понедельник, 17 ноября, двух закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью, пишет Nashaniva.com.

Открытие пунктов Кузница и Бобровники ранее было отложено по просьбе Литвы. Правда, при их открытии будут действовать ограничения.

Как сообщил Польскому радио Вьеслав Щепанский, пункты пропуска в Кузнице и Бобровниках будут открыты в понедельник. «Основные причины — экономическое воздействие. Мы наблюдаем увеличение трафика на границе, а с другой стороны — меньше попыток агрессивных действий и нападений со стороны мигрантов. Кроме того, сейчас граница тщательно укреплена — как по периметру, так и физически», — сказал он.

Варшава уже ранее заявляла о готовности открыть переход Кузница, закрытый с 9 ноября 2021 года, и переход Бобровники, закрытый с 10 февраля 2023 года, однако после решения Литвы закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить эти планы.

Министр внутренних дел Марцин Кервиньский позже подробнее представит причины решения открыть границу, отметил Щепанский.

В пояснительной записке к проекту правительства говорится, что его цели включают, в частности, «возобновление движения людей и товаров», направленное на поддержку местных предпринимателей и перевозчиков по обе стороны границы.

Премьер-министр Дональд Туск ранее назвал это открытие «тестовым», подчеркнув, что сейчас граница с Беларусью является одной из самых безопасных в Европе и что при возникновении угрозы её можно будет снова закрыть.

Через пункт Бобровники смогут ездить легковые автомобили и автобусы. Грузовым транспортным средствам будет разрешён проезд только в том случае, если они зарегистрированы в странах ЕС, государствах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), которые являются участниками соглашения о Европейском экономическом пространстве, либо в Швейцарии.

Пункт Кузница планируется открыть только для легковых автомобилей.

Все грузовики перемещены на площадки

В свою очередь «БЕЛТА» отметила, что всего 1 243 литовских грузовика размещены на специальных охраняемых таможенных стоянках: 454 — в Берестовице, 193 — в Беняконях, 379 — в Котловке, 154 — в Каменном Логе и 63 — в Сморгони.

Таможенный комитет добавил, что водителям не требуется оставаться в транспортных средствах.

LRT.lt напоминает, что, по данным белорусских СМИ, более 220 литовских фур, из которых 140 стояли на дорогах рядом с пограничными пунктами, водителям, не выполнившим предписание прибыть в указанные места, пригрозили максимальными административными санкциями.