Сотрудники похоронных бюро иногда прибывают на места российских обстрелов даже раньше медицинских служб или полиции благодаря "наводкам".

В Украине похоронный сектор не избежал коррупции. За последние три года в стране начали активнее действовать так называемые "охотники за телами", первыми жертвами которых становятся семьи умерших, пишет Le Monde.

Как устроен теневой ритуальный бизнес

Сотрудник украинского похоронного бюро "Анубис" рассказал журналистам, что его босс постоянно повторяет своим подчиненным, что когда кто-то умирает, они должны быть на месте раньше конкурентов. Он поделился, что во время российских обстрелов им поручают как можно скорее прибывать на место, чтобы предложить свои услуги скорбящим семьям.

"Я даю им свою визитку и говорю, что могу им помочь, если они захотят", - сказал сотрудник похоронного бюро в разговоре с журналистами.

Он отметил, что иногда сотрудники разных похоронных бюро, если они прибывают на место обстрела одновременно, вступают в перепалку.

"Некоторые из них прилюдно нас очерняют, говоря, что мы слишком дорогие, и предлагают то же самое по сниженной цене. Но мы остаемся лидерами в Одессе", - заявил сотрудник похоронного бюро.

По его словам, конкуренция в этой сфере довольно жестокая. Он признался, что у компании есть неформальные договоренности с полицией, больницами и моргами, которые в первую очередь предупреждают ее сотрудников о смерти в обмен на финансовое вознаграждение.

"Это не коррупция, это называется покупка информации. Это хаотичный рынок, где каждый берет, что может. Если я не буду одобрять эти методы, моя тарелка останется пустой", - заверил сотрудник похоронного бюро.

Менеджер координационной платформы "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков рассказал журналистам, что хорошо знаком с этими практиками. По его словам, похоронные бюро начали так действовать еще до полномасштабного вторжения РФ.

"Бывает даже, что сотрудники похоронных бюро прибывают на место раньше медицинских служб или полиции, после того как им заплатили определенную сумму денег", - поделился Серебряков.

С начала полномасштабной войны стоимость услуг резко выросла

В издании отметили, что оборот рынка похоронных услуг в Украине составляет более 2,1 миллиарда гривень в год и насчитывает более 3000 компаний, большинство из которых являются частными. Кроме того, сотрудники этих компаний часто получают комиссионные, что мотивирует их действовать еще активнее.

Сотрудник похоронного бюро "Анубис" в разговоре с журналистами заявил, что получает 11% от суммы, уплачиваемой семьями погибших за каждые похороны. По его словам, летом 2024 года он заработал около 3000 долларов, а средний месячный доход колеблется от 1000 до 1500 долларов.

Также сотрудник похоронного бюро "Анубис" рассказал журналистам, что с начала полномасштабного вторжения РФ цены на ритуальные услуги резко выросли. Он поделился, что до февраля 2022 года похороны обходились в среднем в 200 долларов, а сейчас - от 500 до 1000 долларов, а самые роскошные похороны могут обойтись в 10 000 долларов.

Сколько платят информаторам

Парамедик из Одессы, который осуждает такие методы работы, в разговоре с журналистами рассказал, что суммы, которые выплачивают похоронные бюро своим информаторам, зависят от их профиля. По его словам, за каждого зарегистрированного умершего компании выплачивают от 70 до 120 долларов.

Также парамедик добавил, что раньше его коллеги самостоятельно оповещали похоронные бюро о чрезвычайных ситуациях за вознаграждение, а теперь они обязаны передавать эту информацию в головной офис, который сам звонит в похоронное бюро за вознаграждение.

"У нас есть неформальное соглашение с Anubis. Один сотрудник уже был уволен за то, что сам позвонил в похоронное бюро, вместо того чтобы уведомить головной офис", - сказал он.

Похороны погибших военных

Сотрудник "Анубиса" отметил, что похороны гражданских особенно подвержены ритуальной коррупции. По его словам, похороны погибших военных более строго регламентированы.

Более того, по словам сотрудника похоронного бюро, расходы на похороны военных покрываются местными властями, которые бесплатно предоставляют семьям гроб, крест и транспортировку тела, что составляет в среднем 15 000 гривень.

"Между нами, это называется "пакетом для бедных", но многие семьи его берут. Те, кто желает дополнительные услуги, платят из своего кармана", - рассказал сотрудник "Анубиса" журналистам.

В издании отметили, что в начале полномасштабного вторжения случаи ритуальной коррупции фиксировались еще чаще. Журналисты поделились, что в этих схемах были замешаны региональные центры военного набора, которые уведомляли семей погибших солдат и предлагали им организовать похороны, чаще всего заставляя выбирать частные похоронные бюро, с которыми у них были договоренности.

"Это было массовое явление. Мы подняли эту проблему. Сейчас это происходит реже, но факты коррупции с участием муниципальных чиновников, которые оказывают давление на семьи солдат, чтобы те выбрали определенные частные компании, по-прежнему имеют место", - рассказал журналистам заместитель руководителя организации Veterans Hub Odesa Николай Сторожук.

Необоснованные вскрытия

Журналисты рассказали, что они ознакомились с планом действий по борьбе с коррупцией 2022 года, подготовленном Министерством развития общин и территорий Украины, в котором утверждается, что коррупция в ритуальной сфере оостается одной из самых важных и сложных проблем развития территориальных общин. В документе подчеркивается, что тайные соглашения, заключаемые похоронными бюро с представителями правоохранительных органов и медицинским персоналом, уже стали обычным явлением, но представляют собой нарушение прав семей погибших.

В плане действий отмечаются ключевые проблемы коррупции в ритуальной сфере. В частности, в документе упоминаются нарушения со стороны сотрудников моргов, которые проводят необоснованные вскрытия с целью заставить семьи погибших заплатить за навязанные услуги. В некоторых случаях семьи вынуждены платить, чтобы избежать вскрытия.

"По нашим данным, эти практики продолжаются и по сей день. Похоронные бюро также завышают цены на свои услуги для семей, оценивая их внешний вид. Чем богаче они выглядят, тем выше цена", - заявил Михаил Серебряков.

Как украинские чиновники наживаются на похоронах погибших военных

Ранее The Wall Street Journal писало, что украинские чиновники наживаются на похоронах погибших военных. В частности, весной 2023 года директор похоронного бюро в Полтаве и сотрудник местной администрации встретились на городском кладбище, чтобы за наличные договориться о транспортировке 23 погибших солдат. По данным прокуратуры, чиновник согласился отдать директору похоронного бюро контракт на перевозку тел из морга в Днепре в обмен на четверть суммы, которую заплатит городской совет.

Журналисты отметили, что полицейские, спасатели и медики регулярно получают деньги от похоронных агентств за "наводки" о грядущих или только что наступивших смертях. Даже погибшие военные становятся источником дохода для коррумпированных чиновников.

Также журналисты выяснили, что некоторые похоронные бюро платят за получение крупных контрактов на перевозку и захоронение тел военных. Правоохранители рассказали журналистам, что бюро завышают цены на гробы и надгробия для военных, а разницу делят с чиновниками