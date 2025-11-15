Baltijas balss logotype
Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая 0 125

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая
ФОТО: Global Look Press

Американская разведка подозревает Alibaba в работе на армию Китая против США.

Американская разведка подозревает компанию Alibaba, владеющую торговой площадкой AliExpress, в содействии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в операциях против США. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на меморандум Белого дома, содержащий рассекреченные разведданные.

«По данным разведки, Alibaba предоставляет техническую поддержку китайским военным операциям против целей в США», — говорится в публикации.

По данным издания, утверждения американской разведки отражают растущую озабоченность Вашингтона работой китайских облачных сервисов и искусственного интеллекта, а также способностью Пекина получать доступ к конфиденциальным данным в США для дальнейшего использования в собственных целях.

В Alibaba назвали обвинения американских властей в сотрудничестве с НОАК «полной чушью» и попыткой очернить репутацию компании.

Ранее США одобрили продажу Тайваню истребителей и других запчастей к самолетам на сумму 330 миллионов долларов, что стало первой подобной сделкой с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

#США #разведка #безопасность #технологии #Китай #политика
Видео