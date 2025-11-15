План США по сектору Газа предусматривает его разделение на "зеленую" зону, где планируется восстановление под контролем Израиля и международных сил, а также "красную", которая останется в руинах, пишет The Guardian.

Военные США подготовили план разделения сектора Газа на две части. В контролируемой международными и израильскими войсками "зеленой" зоне начнется восстановление, а "красная" зона, куда переместят почти все палестинское население, останется в руинах. Об этом написала британская газета The Guardian в пятницу, 14 ноября, со ссылкой на документы и источники.

Согласно опубликованной изданием карте, "зеленая зона" будет находиться на востоке, юге и севере сектора вдоль границы с Израилем и Египтом. Внутренняя часть сектора, выходящая к Средиземному морю, станет "красной". Именно туда войдут крупные города Хан-Юнис, Газа, Дейр-эль-Балах. Две зоны будет разделять "желтая линия" - рубеж, на который силы ЦАХАЛ отошли после мирного соглашения в Шарм-эш-Шейхе .

"В идеале хотелось бы, чтобы все осталось целым, не так ли? Но это слишком амбициозно", - заявил беседовавший с The Guardian американский чиновник. По его словам, восстановить весь сектор Газа будет непросто.

Добровольное переселение палестинцев в "зеленую зону"

Восстановление внутри "зеленой" зоны рассматривается в качестве "части туманного пути к воссоединению сектора Газа", пишет The Guardian. Идея военного планирования США состоит в том, чтобы в будущем убедить палестинское мирное население добровольно возвращаться в районы, контролируемые Израилем. Военной операции по принуждению к этому не планируется, заявил газете американский чиновник.

Вместе с тем такие планы вызывают параллели с конфликтами в Ираке и Афганистане , где "зеленые зоны" стали синонимами военных неудач США, пишет далее The Guardian. В Багдаде и Кабуле "зеленые зоны" представляли собой анклавы, окруженные бетонными заграждениями.

План привлечения европейцев в сектор Газа

Кроме того, военное командование США подготовило план привлечения европейских военных к международным стабилизационным силам в секторе Газа, указывается в статье. Рассматривается участие до 1500 британских военных с опытом обезвреживания взрывных устройств, до 1000 французских специалистов по разминированию, а также военных из Германии , Нидерландов и стран Северной Европы для обеспечения работы полевых госпиталей, логистики и разведки.

Один из собеседников The Guardian отметил, что США не рассчитывают на то, что европейские силы составят "ядро" контингента. Один из источников назвал эти планы "бредовыми". После длительных миссий в Ираке и Афганистане мало кто из европейских лидеров был бы готов рисковать жизнями своих солдат в Газе, хотя они и обещали другую поддержку, отмечает газета.