Об этом в субботу, 15 ноября, сообщают СМИ со ссылкой на эфир телеканала SNN.

«После того как судебные органы выдали ордер на арест груза нефтяного танкера с названием Talara под флагом Маршалловых Островов, военнослужащие ВМС КСИР отследили его перемещения и задержали», — говорится в заявлении структуры.

Отмечается, что на борту судна находится около 30 тысяч тонн нефтепродуктов. После проверки всей документации было установлено, что танкер нарушает законодательство Исламской Республики, подчеркнули в КСИР.