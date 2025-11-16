Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявил после состоявшейся в Хельсинки встречи глав комиссий по иностранным делам Северных и Балтийских стран (NB), что в ближайшее время Россия не представляет военной угрозы для своих северо-западных соседей.

«Ключевыми темами встречи в Хельсинки были текущая военно-политическая ситуация в России, поддержка Украины, события в Китае и отношения между Китаем и Тайванем, а также видение Финляндии по укреплению европейской безопасности, – написал Михкельсон в социальных сетях. – Несмотря на актуальность всех этих тем и высокий профессионализм представленных нам докладов, особенно интересно было получить информацию от финской военной разведки о расположении и действиях российских вооруженных сил в непосредственной близости от наших границ».

«Начальник военной разведки Финляндии, бригадный генерал Пекка Турунен, предоставил нам исчерпывающий и подробный обзор. Приятно отметить очень тесное сотрудничество между эстонскими и финскими спецслужбами. Поэтому наш анализ и оценки происходящего за восточной границей полностью совпадают. Коротко говоря: в обозримом будущем Россия не представляет для нас военной угрозы, однако ее деятельность по оказанию влияния, вмешательство во внутренние дела с целью поляризации общества и диверсионные атаки против западных стран, скорее всего, будут нарастать», – подытожил Михкельсон.

«Кстати, Хельсинки – единственная столица в мире, у которой есть карта подземного города. Сеть тоннелей под Хельсинки, построенная во времена холодной войны и сегодня часто используемая под парковки, действительно впечатляет. Нам удалось ее увидеть, когда мы направлялись на секретный брифинг в одно из подземных убежищ», – написал Михкельсон в своем посте.

Нынешняя встреча председателей комиссий по иностранным делам Северных и Балтийских стран в Хельсинки стала 43-й по счету. С лета 2003 года они проводятся дважды в год. В следующий раз принимающей стороной выступит Латвия.