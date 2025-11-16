Депозитарий Euroclear готов подать в суд на европейские инстанции, которые будут причастны к изъятию замороженных в ЕС активов РФ в том или ином виде для передачи их Украине, если это произойдет. О таких намерениях заявила гендиректор депозитария Валери Урбен в интервью газете Le Monde , опубликованном в субботу, 15 ноября.

Урбен считает, что любые действия, "хотя бы отдаленно напоминающие конфискацию" активов РФ, будут незаконными, пишет газета. Глава Euroclear предупредила о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву. Кроме того, глава депозитария беспокоится о статусе организации: "Для Euroclear самое важное - надежность и доверие. Мы являемся важным звеном, которое должно оставаться надежным для стабильности финансовых рынков".

По словам Урбен, если Европейский союз все же примет решение, которое будет похоже на конфискацию, и совет директоров Euroclear решит, что это негативно сказывается на деятельности организации, будет возможен ответ "судебным путем". "Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать", - заявила она. При этом Урбен отметила, что соответствующий иск пока не подготовлен, однако с 2022 года Euroclear расширил свою юридическую команду "с десятка до примерно 200 сотрудников".