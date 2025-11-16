Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Euroclear готов судиться с ЕС в случае изъятия активов РФ 0 592

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Euroclear готов судиться с ЕС в случае изъятия активов РФ

Конфискация замороженных в ЕС активов РФ незаконна, и политики не обсуждали ее с Euroclear, заявила глава депозитария.

Депозитарий Euroclear готов подать в суд на европейские инстанции, которые будут причастны к изъятию замороженных в ЕС активов РФ в том или ином виде для передачи их Украине, если это произойдет. О таких намерениях заявила гендиректор депозитария Валери Урбен в интервью газете Le Monde , опубликованном в субботу, 15 ноября.

Урбен считает, что любые действия, "хотя бы отдаленно напоминающие конфискацию" активов РФ, будут незаконными, пишет газета. Глава Euroclear предупредила о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву. Кроме того, глава депозитария беспокоится о статусе организации: "Для Euroclear самое важное - надежность и доверие. Мы являемся важным звеном, которое должно оставаться надежным для стабильности финансовых рынков".

По словам Урбен, если Европейский союз все же примет решение, которое будет похоже на конфискацию, и совет директоров Euroclear решит, что это негативно сказывается на деятельности организации, будет возможен ответ "судебным путем". "Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать", - заявила она. При этом Урбен отметила, что соответствующий иск пока не подготовлен, однако с 2022 года Euroclear расширил свою юридическую команду "с десятка до примерно 200 сотрудников".

Читайте нас также:
#Украина #конфискация #РФ #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео