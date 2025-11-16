Baltijas balss logotype
Европе пророчат резкое похолодание - Исландия готовится к катастрофе

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европе пророчат резкое похолодание - Исландия готовится к катастрофе

Исландия официально включила риск разрушения Атлантической меридиональной переносной циркуляции (AMOC) в перечень потенциальных экзистенциальных угроз для страны. Такое решение стало беспрецедентным шагом, отмечает Reuters.

AMOC - ключевая система океанических течений, которая переносит теплые воды из тропических широт к Арктике и обеспечивает сравнительно мягкие зимы в Европе. Однако ускоренное таяние арктических ледников и ледяного щита Гренландии приводит к поступлению больших объемов пресной воды в океан, что может нарушить стабильность течений.

По оценкам ученых, возможный коллапс AMOC способен спровоцировать современный "ледниковый период". В таком сценарии зимние температуры в Северной Европе могут стремительно упасть, усилятся снегопады и ледяные штормы. Похожие процессы, по данным исследователей, происходили перед последним ледниковым периодом около 12 тысяч лет назад.

"Это прямая угроза нашей национальной устойчивости и безопасности", - заявил министр климата Исландии Йоганн Палль Йоганнссон. По его словам, впервые конкретное климатическое явление внесено в повестку Совета национальной безопасности как потенциальная экзистенциальная угроза.

Правительство страны уже приступило к оценке необходимых исследований и разработке плана подготовки к возможным катастрофическим последствиям. Особое внимание уделяется рискам в сфере энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и международной логистики.

Эксперты предупреждают, что последствия коллапса AMOC не ограничатся Европой. Нарушение океанической циркуляции может изменить характер осадков в Африке, Индии и Южной Америке, а также ускорить потепление в Антарктике. Ученые считают, что вероятность такого сценария может стать реальной уже в ближайшие десятилетия.

Другие североевропейские государства также финансируют исследования и включают оценку рисков AMOC в свои климатические стратегии.

#наука #Европа #экология #безопасность #океан #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • JB
    Janis Berzin
    16-го ноября

    "Похожие процессы, по данным исследователей, происходили перед последним ледниковым периодом около 12 тысяч лет назад" - около 11 700 лет назад климат резко потеплел, что положило начало голоцену, текущей межледниковой эпохе. Ледники начали быстро отступать, уровень океана поднялся. Не похоже!

    1
    0
  • A
    Anim
    16-го ноября

    Ну да...

    12 тысяч лет назад никто не догадался провозгласить "зелёный курс", запретить ДВС, понастроить ветряков/малыхГЭС и прочую хрень - и случился ледниковый период...

    То ли дело сейчас!

    10
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го ноября

    Русские точно не замёрзнут, у них ватники есть, чему Европа всегда завидовала русским.

    .

    18
    3
