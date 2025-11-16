Исландия официально включила риск разрушения Атлантической меридиональной переносной циркуляции (AMOC) в перечень потенциальных экзистенциальных угроз для страны. Такое решение стало беспрецедентным шагом, отмечает Reuters.

AMOC - ключевая система океанических течений, которая переносит теплые воды из тропических широт к Арктике и обеспечивает сравнительно мягкие зимы в Европе. Однако ускоренное таяние арктических ледников и ледяного щита Гренландии приводит к поступлению больших объемов пресной воды в океан, что может нарушить стабильность течений.

По оценкам ученых, возможный коллапс AMOC способен спровоцировать современный "ледниковый период". В таком сценарии зимние температуры в Северной Европе могут стремительно упасть, усилятся снегопады и ледяные штормы. Похожие процессы, по данным исследователей, происходили перед последним ледниковым периодом около 12 тысяч лет назад.

"Это прямая угроза нашей национальной устойчивости и безопасности", - заявил министр климата Исландии Йоганн Палль Йоганнссон. По его словам, впервые конкретное климатическое явление внесено в повестку Совета национальной безопасности как потенциальная экзистенциальная угроза.

Правительство страны уже приступило к оценке необходимых исследований и разработке плана подготовки к возможным катастрофическим последствиям. Особое внимание уделяется рискам в сфере энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и международной логистики.

Эксперты предупреждают, что последствия коллапса AMOC не ограничатся Европой. Нарушение океанической циркуляции может изменить характер осадков в Африке, Индии и Южной Америке, а также ускорить потепление в Антарктике. Ученые считают, что вероятность такого сценария может стать реальной уже в ближайшие десятилетия.

Другие североевропейские государства также финансируют исследования и включают оценку рисков AMOC в свои климатические стратегии.