США довольны: Алиев заявил о завершении строительства «Маршрута Трампа» на территории Азербайджана 0 258

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: США довольны: Алиев заявил о завершении строительства «Маршрута Трампа» на территории Азербайджана
ФОТО: Global Look Press

Алиев заявил, что строительство «Маршрута Трампа» в Азербайджане почти завершено.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что строительство Зангезурского коридора, также известного как «Маршрут (президента США Дональда) Трампа ради международного мира и процветания» на территории республики почти завершено.

Выступая на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, Алиев рассказал, что за последние три года грузоперевозки по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) увеличились на 90 процентов.

По словам президента Азербайджана, важной артерией Среднего коридора на начальном этапе стала железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн. Он подчеркнул, что совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, а также синхронизация и цифровизация таможенных процедур поспособствуют дальнейшему увеличению объема грузоперевозок и позволят расширить взаимодействие на международных рынках.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван обсуждает с США аренду транспортного пути по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» либо на 49, либо на 99 лет. При этом Пашинян подчеркнул, что проект не имеет политической подоплеки и нацелен исключительно на экономическую выгоду.

#США #транспорт #грузоперевозки #Азербайджан #дипломатия #инфраструктура #экономика #политика
