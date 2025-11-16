Baltijas balss logotype
Страх перед нападением РФ на ЕС и НАТО смехотворен - Орбан 1 511

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Страх перед нападением РФ на ЕС и НАТО смехотворен - Орбан
ФОТО: twitter

Страх перед тем, что Россия нападет на Евросоюз или НАТО, смехотворен, так как она уступает им и по численности населения, и по военному потенциалу, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Страх перед возможным нападением России на Евросоюз и НАТО является смехотворным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "При всем уважении я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или на НАТО, - просто потому, что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее", - сказал глава венгерского правительства в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Alex Springer Матиаса Дёпфнера (Mathias Döpfner), обнародованном в субботу, 15 ноября.

Орбан напомнил, что численность населения ЕС превышает 400 млн человек, тогда как у России она - около 140 млн. К тому же, общий военный потенциал всех 27 государств ЕС превосходит российский, указал он. "Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?" - риторически спросил венгерский премьер.

Орбан о последствиях возможного поражения РФ в Украине

Одновременно Виктор Орбан, которого европейские политики и эксперты неоднократно упрекали в благосклонном отношении к президенту России Владимиру Путину, предостерег от возможных негативных последствий военного поражения РФ в Украине: "Если ядерная держава проигрывает войну, которая ведется без применения ядерного оружия, я абсолютно уверен (…), что в таком случае возникает риск применения ядерного оружия".

Кроме того Орбан раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz): "Я готов помочь германскому канцлеру, если могу, установить мир (в войне России против Украины. - Ред.), но он - за войну". То же, по его утверждению, относится и ко всему ЕС . При этом время "работает скорее на россиян, нежели на нас (ЕС. - Ред.)", полагает Орбан.

Виктор Орбан об Ангеле Меркель

В подкасте MD meets премьер-министр Венгрии похвально отозвался о политике в отношении России, которую проводила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "В Совете ЕС бывали заседания, на которых лишь она и я выступали за мир и сотрудничество", - заявил он. Однако по вопросам миграции и защиты окружающей среды его позиция всегда расходилась с позицией Меркель, добавил Орбан. "Иногда она даже кричала на меня. Это было нехорошо, даже чаще, чем моя жена", - констатировал венгерский премьер.

Возможность применения Россией ядерного оружия

В фильме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин. 25 лет", показанном в России в мае текущего года, Владимир Путин заявил, что в войне России против Украины у ВС РФ "не было необходимости" применять ядерное оружие. "Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять (ядерное. - Ред.) оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется", - сказал Путин.

С момента начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины Путин не раз говорил, что считает применение ядерного оружия "крайней мерой обеспечения безопасности". В то же время в его окружении неоднократно звучали практически открытые угрозы применения ядерного оружия, в частности со стороны замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

В ноябре 2024 года президент РФ подписал обновленную ядерную доктрину России . Основные изменения в ней сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ.

#Виктор Орбан #НАТО #Украина #ядерное оружие #Евросоюз #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • С
    Сарказм
    16-го ноября

    Рискованно Витек рассуждает, не иначе получил отмашку от кураторов лепить все, что аудитория будет готова воспринять, лишь бы перекрасить шелудивую дворнягу в белую и пушистую чихуахуа. Пока на внутреннюю публику транслируют муйню про вундервафли и радиоактивный пепел, внешние амбассадоры несут пургу про "какие они безобидные лапочки". Не катит, Витюня, разница в потенциалах нифига не помешала Гитлеру напасть на СССР, а украинцам - 4-ый год пускать на фарш "2-ую армию мира". Это все немного не так работает, как со стороны агрессора с напрочь снесенной кукухой, так и со стороны защищающих свой дом и образ жизни.

    2
    1

