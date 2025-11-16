Около 13 миллионов работников в 21 стране ЕС получают минимальную зарплату или меньше, сообщает Eurostat. Но в каких странах доля получающих минимальную зарплату самая высокая, а где - самая низкая?

Как пишет Euronews, по оценкам Eurostat, в 2022 году доля работников, зарабатывающих менее 105 процентов минимальной зарплаты, колебалась от 2,6 процента в Чехии до 13 процентов в Болгарии.

Поскольку понятия заработка, используемые в определении минимальной зарплаты и в обследовании заработной платы, различаются, Eurostat устанавливает порог в 105 процентов минимальной зарплаты (надбавка в 5 процентов), чтобы приблизительно оценить долю работников с минимальной оплатой труда.

Хотя данные отражают ситуацию 2022 года, опубликованы они были только в конце 2025 года, поскольку Eurostat публикует такие оценки раз в четыре года, чтобы отслеживать долгосрочные тенденции и давать более ясную картину происходящего.

Доля работников, получающих минимальную зарплату или меньше, составляет 10 процентов или выше в семи странах ЕС. Помимо лидирующей Болгарии, в этот список входят Франция (12,7 процента), Словения (12,6 процента), Румыния (10,5 процента), Греция (10,2 процента), Польша (10,1 процента) и Венгрия (10 процентов).

На другом конце шкалы Чехия (2,6 процента), Португалия (3,1 процента), Эстония (3,3 процента), Нидерланды (3,5 процента), Мальта (3,5 процента) и Испания (3,6 процента) демонстрируют самые низкие показатели — все ниже 4 процентов.

В Латвии на минималку живут 5,6% работающих. Меньше доля таких людей еще только в 8 странах ЕС, среди которых Эстония - 3,3%.