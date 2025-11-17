Если за словами президента Украины Владимира Зелинского о готовности любой ценой добиться прекращения поставок российской нефти в Венгрию последуют действия, власти республики сочтут это атакой на суверенитет страны. Об этом заявил глава МИД Венгрия Петер Сиярто.

Министр подчеркнул, что заявление украинского лидера уже являются словесной атакой. «Но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также указал, что пока у власти в Венгрии действующее руководство, ни Брюсселю, ни Киеву не удастся втянуть Будапешт в конфликт.