Канцлер ФРГ Мерц заявил, что для Запада настал конец прежнего миропорядка.

Привычный западным странам прежний миропорядок пришел к концу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом глава немецкого правительства объявил на конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение многое», — сказал бундесканцлер.

По словам Мерца, под сомнение поставлено «почти все, что [на Западе] считали правильным и необходимым». Контуры нового мироустройства не ясны, но их формирование возможно только с участием «наших европейских соседей», отметил глава правительства.