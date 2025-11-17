Цены на авиабилеты продолжают колебаться, и люди все чаще ищут возможность купить перелет без лишних переплат. Эксперты туристических платформ проанализировали динамику тарифов и назвали дни недели, когда билеты обходятся дешевле всего.

Авиакомпании используют динамическое ценообразование: стоимость зависит от спроса, загрузки рейса и активности покупателей. В будние дни корпоративные клиенты совершают больше бронирований, особенно на короткие маршруты, что подталкивает тарифы вверх. В выходные структура спроса меняется - поэтому возможны заметные снижения цен.

Анализ бронирований на 2026 год показывает разницу между днями недели до 10–15%.

Самым неблагоприятным днем для покупки стала среда - именно в этот день фиксируется пик деловых перелетов.

Также не стоит рассчитывать на экономию во вторник и субботу: тарифы в эти дни чаще всего стабильны или повышены.

Воскресенье немного выгоднее - примерно на 5% дешевле, чем среда.

Наибольшая экономия, по словам экспертов, наблюдается в конце рабочей недели:

Пятница - до 13% дешевле, чем среда. Несмотря на популярность путешествий, цены падают из-за роста числа рейсов и направлений.

Четверг - также показывает более низкие тарифы относительно средненедельного уровня.

Хотя динамические тарифы меняются ежедневно, бронирование авиабилетов в четверг или пятницу чаще всего позволяет заметно сократить расходы. А для тех, кто планирует путешествие заранее, правильный выбор дня недели становится простым способом сэкономить без ущерба для комфорта.