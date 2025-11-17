Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас находящийся в заключении, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных российско-украинской войны и по возможности обменять. В обращении он отметил, что является гражданином Украины и ранее работал в Национальном совете реформ под руководством Зеленского.

"Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас", — заявил Саакашвили.

В 2015 году бывший президент Грузии получил украинское гражданство по указу предыдущего президента Порошенко, когда тот назначил его главой Одесской областной администрации. Однако спустя два года отношения Порошенко и Саакашвили разладились, и украинский президент приостановил действие указа о предоставлении Саакашвили гражданства. Тогда же Саакашвили запретили въезд на украинскую территорию до 2021 года.

Вскоре после своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство и назначил его главой исполнительного комитета реформ.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, которой после него правила пророссийская партия "Грузинская мечта". Он тут же был задержан, а вскоре и осужден по нескольким уголовным делам. Согласно вынесенным в отношении него приговорам, он должен остаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

6 ноября 2025 года власти Грузии сообщили о том, что на Саакашвили заведено новое уголовное дело, по статье о призывах к свержению государственной власти. По версии следствия, находящийся в заключении политик, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, якобы публично призывал сторонников к "борьбе и агрессивному сопротивлению", а также к захвату правительственных зданий и "свержению режима".

В ноябре Саакашвили также был переведен из клиники, где его лечили после отравления, обратно в тюрьму. Власти Украины неоднократно призывали Грузию передать Саакашвили для лечения в Киев. Сам Саакашвили еще в 2021 году написал письмо Зеленскому, назвав себя "фактически личным узником Путина".

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", – сказал он.