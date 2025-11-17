"Подтвердить приверженность Франции сотрудничеству с Украиной в долгосрочной перспективе в рамках "коалиции добровольцев", последнее заседание которой состоялось 24 октября 2025 года" - так в Елисейском дворце обозначили одну из целей визита Владимира Зеленского в Париж.

В программе - рабочий обед, которому должна предшествовать совместная пресс-конференция. Это девятый визит Владимира Зеленского во Францию.

Речь на переговорах пойдёт об укреплении связей между оборонной промышленностью двух стран и удовлетворени насущных потребностей Киева перед лицом непрекращающихся воздушных ударов Москвы.

Благодаря этой встрече Елисейский дворец надеется "поставить французское превосходство в оружейной промышленности на службу обороне Украины" и "дать ей возможность приобрести системы, необходимые для ответа на российскую агрессию".

В субботу Владимир Зеленский вновь призвал союзников поставить Украине больше систем противовоздушной обороны после особенно смертоносных российских ударов по Киеву.

"Украине нужна поддержка, чтобы спасти жизни людей: больше систем ПВО, больше возможностей для защиты и больше решимости со стороны наших партнеров. Это единственный способ положить конец российскому террору и гарантировать украинским семьям фундаментальное право на безопасность в их собственных домах", - написал Зеленский в X.

Готовится "крупное соглашение" с Францией

Встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона начнётся в понедельник на военной авиабазе Виллакубле к юго-западу от Парижа.

Украинскому лидеру покажут французский истребитель Rafale, современные беспилотники и новую модель системы противовоздушной обороны SAMP-T, которая обладает улучшенными (по сравнению с предыдущей версией) возможностями по перехвату ракет.

"Мы работаем над поставкой нескольких систем ПВО, чтобы усилить военно-воздушные силы, - заявил в пятницу Владимир Зеленский, утверждая, что_"готовится крупное соглашение с Францией"_. - Я уверен, что оно будет завершено очень быстро, оно будет историческим", - добавил он.

В конце октября Эммануэль Макрон объявил о скорой поставке Киеву зенитных ракет для САМП-Т, а также новых истребителей Mirage 2000, три из которых уже доставлены в Украину.

Между тем, в прошлом месяце Владимир Зеленский официально выразил намерение приобрести от 100 до 150 шведских истребителей Gripen.

Коалиция желающих

В понедельник днем президенты двух стран также примут участие во франко-украинском форуме по беспилотникам в Елисейском дворце, цель которого - "укрепить сотрудничество со всеми игроками в этой экосистеме, от промышленности до финансов".

Украинские беспилотники уничтожают до 70% российской техники на линии фронта и используются для сбивания беспилотников "Шахед", которые Москва тысячами запускает для поражения гражданской, военной и энергетической инфраструктуры.

С начала войны Украина создала обширную сеть по производству беспилотников - в остающихся нераскрытыми местах - и намерена использовать в этом году более 4,5 миллиона таких дронов.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский затем отправятся в Мон-Валерьян, к западу от Парижа, чтобы посетить штаб Многонациональных сил Украины.

Созданное "коалицией желающих", в которую, по словам Елисейского дворца, входят 35 стран, это подразделение призвано гарантировать безопасность Украины в случае пока еще весьма гипотетического сценария перемирия между Киевом и Москвой.

В Елисейском дворце утверждают, что этот штаб "находится в оперативном состоянии" и уже способен_"развернуть силы на следующий день после прекращения огня"_.

Эта коалиция, состоящая в основном из европейских стран, в последний раз собиралась в Лондоне 24 октября. В течение нескольких месяцев она готовила ряд "гарантий безопасности", включая поддержку украинской армии и предоставление ей сухопутных, морских и воздушных ресурсов.