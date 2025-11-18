Политическое руководство в Берлине и Брюсселе смотрит на такие визиты по-разному.

Депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибыли в Сочи на симпозиум "БРИКС — Европа", организованный "Единой Россией" и Институтом Европы РАН.

По данным РБК, в Россию приехали депутат бундестага и член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф.

Еще один депутат бундестага от АдГ, Райнер Ротфусс, отказался от участия. Он сообщил РБК, что принял решение "по собственной инициативе" из-за давления немецких СМИ и опасений, что его присутствие станет "обузой для партии". Ротфусс дистанционно участвовал в молитвенном собрании.

Депутат подчеркнул, что партия не запрещала поездку, она была одобрена.

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель раскритиковала поездку коллег в Сочи и заявила, что не понимает ее целей. Политик отметила, что разрешение на поездку выдал рабочий комитет по внешней политике, и руководство не успело вмешаться.

Вайдель пообещала ужесточить правила согласования таких визитов и предупредила, что невыполнение требований партии может повлечь "последствия вплоть до исключения".

Другой сопредседатель, Тино Хрупалла, напротив, поддержал участников поездки.

Ранее депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) городского парламента Гамбурга Роберта Риша исключили из фракции за выступление на съезде ультраправых организаций, который прошел в Санкт-Петербурге.