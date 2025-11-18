Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимального показателя с момента его возвращения к власти в январе 2025 года. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Согласно опросу, текущий рейтинг одобрения Трампа составляет 38% – на два процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе в начале ноября.

Как напоминает Reuters, Трамп начал свой второй срок на посту, имея поддержку 47% американцев. Нынешний рейтинг одобрения близок к минимальным показателям во время первого президентского срока Трампа.

Опрошенные американцы, среди прочего, недовольны политикой президента США в отношении стоимости жизни и расследованием дела осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Только 26% американцев считают, что Трамп хорошо справляется с вопросом стоимости жизни – на три пункта меньше, чем в начале этого месяца.

И только 20% американцев, в частности только 44% республиканцев, одобряют действия Трампа в деле Эпштейна. А около 70% респондентов (в частности 87% демократов и 60% республиканцев) считают, что администрация скрывает информацию по этому вопросу.

