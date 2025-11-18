Baltijas balss logotype
Рейтинг Трампа обвалился: почему американцы разочаровались в своем президенте 1 718

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рейтинг Трампа обвалился: почему американцы разочаровались в своем президенте

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимального показателя с момента его возвращения к власти в январе 2025 года. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Согласно опросу, текущий рейтинг одобрения Трампа составляет 38% – на два процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе в начале ноября.

Как напоминает Reuters, Трамп начал свой второй срок на посту, имея поддержку 47% американцев. Нынешний рейтинг одобрения близок к минимальным показателям во время первого президентского срока Трампа.

Опрошенные американцы, среди прочего, недовольны политикой президента США в отношении стоимости жизни и расследованием дела осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Только 26% американцев считают, что Трамп хорошо справляется с вопросом стоимости жизни – на три пункта меньше, чем в начале этого месяца.

И только 20% американцев, в частности только 44% республиканцев, одобряют действия Трампа в деле Эпштейна. А около 70% респондентов (в частности 87% демократов и 60% республиканцев) считают, что администрация скрывает информацию по этому вопросу.

Напомним, что Трамп выступает за запрет публикации переписки осужденного и умершего в тюрьме Эпштейна. Политические оппоненты Трампа утверждают, что переписке содержаться доказательства того, Трамп якобы доставлял оральное наслаждение Биллу Клинтону.

#США #президент #Дональд Трамп #рейтинг #критика #политика #опрос
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Во первых,как слышал выступления многих американцев,они говорят,что Трамп преследует интересы Израиля,а не США.Во вторых,они говорят,что Трамп скрывает участие в деле Эпштейна республиканцев и сейчас файлы чистят и поэтому пока ничего не публикуют,а это неправильно. ,,Миротворец,,не остановил ни одной войны и поддерживает Израиль в Палестине. В США был большой митинг ,где бывшие солдаты армии США сняли свои награды и извинились,как люди,за все беды народам ,которые они принесли в в войнах,преследующих интересы Израиля ,а не США,извинившись перед народами Ирака,Ливии,Палестины ,Афганистана и др. Трамп теряет авторитет и в армии .. 😈🔯👽

    4
    2

