Совет Безопасности ООН в понедельник утвердил резолюцию, основные положения которой основаны на предложенном президентом США Дональдом Трампом мирном плане для сектора Газа, сообщает LETA со ссылкой на RFE/RL.

Предложенная США резолюция предусматривает создание Международных стабилизационных сил, в состав которых войдут военнослужащие из нескольких арабских стран, а также формирование Совета мира, который временно будет управлять территорией и который возглавит Трамп.

В резолюции также отмечается, что создание Палестинского государства возможно при выполнении ряда предварительных условий.

Резолюция была принята при поддержке 13 членов Совета Безопасности, при двух воздержавшихся — России и Китая.

Представитель Алжира при ООН Амар Бенджама, который на переговорах представлял арабские страны, поблагодарил Трампа за его роль в достижении перемирия в Газе, подчеркнув, что справедливый мир на Ближнем Востоке невозможен без создания Палестинского государства.

Согласно резолюции, международный контингент будет отвечать за демилитаризацию сектора Газа, разоружение вооружённых группировок, обеспечение безопасности на территории Газы и охрану её границ.

В понедельник палестинская террористическая организация ХАМАС раскритиковала резолюцию, указав, что международный контингент не будет нейтральной силой и "встанет на сторону оккупантов", если попытается их разоружить.

Резолюция предусматривает, что Международные стабилизационные силы смогут применять все необходимые средства, включая оружие, для выполнения своей миссии.

Как только контроль над сектором Газа перейдёт к международному контингенту, израильская армия покинет эту территорию.