Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

СБ ООН утвердил мирный план США по Газе 0 74

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: СБ ООН утвердил мирный план США по Газе
ФОТО: Youtube

Совет Безопасности ООН в понедельник утвердил резолюцию, основные положения которой основаны на предложенном президентом США Дональдом Трампом мирном плане для сектора Газа, сообщает LETA со ссылкой на RFE/RL.

Предложенная США резолюция предусматривает создание Международных стабилизационных сил, в состав которых войдут военнослужащие из нескольких арабских стран, а также формирование Совета мира, который временно будет управлять территорией и который возглавит Трамп.

В резолюции также отмечается, что создание Палестинского государства возможно при выполнении ряда предварительных условий.

Резолюция была принята при поддержке 13 членов Совета Безопасности, при двух воздержавшихся — России и Китая.

Представитель Алжира при ООН Амар Бенджама, который на переговорах представлял арабские страны, поблагодарил Трампа за его роль в достижении перемирия в Газе, подчеркнув, что справедливый мир на Ближнем Востоке невозможен без создания Палестинского государства.

Согласно резолюции, международный контингент будет отвечать за демилитаризацию сектора Газа, разоружение вооружённых группировок, обеспечение безопасности на территории Газы и охрану её границ.

В понедельник палестинская террористическая организация ХАМАС раскритиковала резолюцию, указав, что международный контингент не будет нейтральной силой и "встанет на сторону оккупантов", если попытается их разоружить.

Резолюция предусматривает, что Международные стабилизационные силы смогут применять все необходимые средства, включая оружие, для выполнения своей миссии.

Как только контроль над сектором Газа перейдёт к международному контингенту, израильская армия покинет эту территорию.

Читайте нас также:
#США #Израиль #ООН #Хамас #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео