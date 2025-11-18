Baltijas balss logotype
Стало известно о бегстве украинского министра из страны

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о бегстве украинского министра из страны
ФОТО: pixabay

В Раде заявили о возможном бегстве министра энергетики Гринчук из Украины.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Светлана Гринчук могла сбежать из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Возможно, Светлана Гринчук сбежала», — заявила депутат. Другие подробности предполагаемого бегства не приводятся.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в секторе энергетике. В расследовании фигурируют два бывших министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

#Украина #коррупция #энергетика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го ноября

    Путин дб, что влез войной. Хохлов бы можно было купить. Пусть бы они наскакались, надристались потужностью в шаровары на майдане и затем по тихому васьвасями всю влияющую политоту прикупить в своих интересах. Всратая колхозанская продажность хохлов на уровне самых лучших папуасий мира. Не удержались бы от бабок. Видимо, iq среднестатический в 78 баллов, обязывает.

    3
    3
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Волченька Просто Волченька!
    19-го ноября

    Полностью с Вами согласен ! Их не надо было бить. Этим дуракам надо было просто наобещать больше, чем наобещал Запад ! Например яхту, маленькую нефтяную скважину, двух проституток и триста долларов наличными )) Кстати доллары можно было напечатать там же, в местной типографии. Всё-равно ни кто бы ни чего не понял.

    3
    1
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Министр безопасности Киргизии арестовал депутатов -коррупционеров прямо на заседании и поручил проверить все их связи ,недвижимость ,деньги и заодно всех родственников и все конфисковать . Бывает же такое...И так можно было? Прям как в Сингапуре... Это был бы лучший день в моей жизни...

    13
    3
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Зато в Сейме флаг Украины стоит рядом с латвийским. Коррупционная власть Латвии поддерживает своих и рада,что им удалось покинуть страну. Надеюсь,что наша не успеет и кто то учтет ошибки ...😀😋

    16
    2
Читать все комментарии

Видео