В Раде заявили о возможном бегстве министра энергетики Гринчук из Украины.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Светлана Гринчук могла сбежать из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Возможно, Светлана Гринчук сбежала», — заявила депутат. Другие подробности предполагаемого бегства не приводятся.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в секторе энергетике. В расследовании фигурируют два бывших министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук.