Президент США Дональд Трамп сказал, что был бы не против ударов по наркокартелям на территории Мексики. Он утверждает, что такие действия могли бы "спасти миллионы жизней", пишет DW.

Президент США Дональд Трамп обвинил Мексику в том, что она, по его словам, не справляется с борьбой против наркокартелей, и в этой связи допустил удары США по территории этого государства. "Нанес бы я удары в Мексике, чтобы остановить наркотики? Меня это устроит. Мы сделаем все, что нужно, чтобы остановить наркотики", - сказал Трамп вечером в понедельник, 17 ноября, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, одобрил бы он операцию США против наркотрафика на территории Мексики.

"Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я был бы горд это сделать. Потому что мы спасем миллионы жизней, сделав это", - сказал Трамп.

Трамп о диалоге с главой Венесуэлы Мадуро

С августа Вашингтон поддерживает значительное военное присутствие в Карибском регионе, включая военные корабли, чтобы бороться, согласно официальным заявлениям, с наркоторговцами в ряде стран Латинской Америки. Трамп отметил, что на фоне наращивания американского военного присутствия растет напряженность, и поэтому он готов поговорить с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

"В определенный момент я поговорю с ним", - сказал Трамп журналистам, добавив, что венесуэльский лидер "не относится хорошо к Соединенным Штатам". На вопрос, исключает ли он появление американских войск на территории Венесуэлы, Трамп ответил: "Нет, я этого не исключаю, я ничего не исключаю. Мы просто должны позаботиться о Венесуэле. Они сбросили сотни тысяч людей в нашу страну из тюрем."

Спустя несколько часов Мадуро заявил в своем еженедельном телешоу, что он готов говорить "лицом к лицу" с любым человеком в Соединенных Штатах, "кто хочет говорить с Венесуэлой".

Военные учения в Тринидаде и Тобаго

Контингент морских пехотинцев США в настоящее время проводит военные учения в Тринидаде и Тобаго. Это вторые подобные маневры менее чем за месяц между Вашингтоном и небольшим англоязычным архипелагом, расположенным примерно в 10 км от побережья Венесуэлы.

Однако лидер Тринидада и Тобаго заявил в понедельник, что его государство не позволит использовать свою территорию для атаки на Венесуэлу, а США никогда его об этом не просили. "США НИКОГДА не запрашивали использование нашей территории для нанесения каких-либо ударов по народу Венесуэлы", - сказала премьер-министр Камла Персад-Биссессар агентству AFP.

"Тринидад и Тобаго не будет участвовать ни в каких действиях, которые могут навредить венесуэльскому народу", - добавила она, подчеркнув, что Вашингтон и Каракас должны решать свои разногласия путем диалога.

Венесуэла обвиняет США в попытке смены власти

Венесуэла обвинила Вашингтон в стремлении сменить власть в Каракасе путем наращивания военного присутствия, включая авианосную группу, военные корабли и несколько стелс-истребителей. Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве "террористическим" наркокартелем. Мадуро отвергает это обвинение.

С сентября американские силы убили не менее 83 человек в результате авиаударов по судам, которые обвинялись Соединенными Штатами в перевозке наркотиков в международных водах.

