Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина получит почти миллиард евро от страны ЕС с проблемной экономикой 0 978

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украина получит почти миллиард евро от страны ЕС с проблемной экономикой
ФОТО: Unsplash

Премьер Испании пообещал выделить Украине 817 миллионов евро Украине.

Испанская экономика является 4-й по величине в ЕС и 12-й в мире, но сталкивается с проблемами, такими как высокий госдолг и безработица.

Испания выделит Украине почти миллиард евро. О соответствующем решении сообщил премьер-министр страны — члена Евросоюза Педро Санчес, его слова приводит агентство Reuters.

По его данным, Киев получит от Мадрида 817 миллионов евро. На 100 миллионов из них будет закуплено вооружение для республики в рамках инициативы PURL («Список приоритетных требований Украины»), согласно которой европейские страны приобретают оружие у США и передают его Украине.

«Сердца испанцев с вами, и наши руки тоже будут с вами, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, а также <...> членство Украины в ЕС», — сказал Санчес. Отмечается, что еще 200 миллионов евро пойдут на восстановление энергетического сектора республики. На что будут потрачены остальные деньги, не уточняется.

Читайте нас также:
#вооружение #Испания #Украина #финансы #помощь #энергетика #экономика #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео