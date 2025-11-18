Испанская экономика является 4-й по величине в ЕС и 12-й в мире, но сталкивается с проблемами, такими как высокий госдолг и безработица.

Испания выделит Украине почти миллиард евро. О соответствующем решении сообщил премьер-министр страны — члена Евросоюза Педро Санчес, его слова приводит агентство Reuters.

По его данным, Киев получит от Мадрида 817 миллионов евро. На 100 миллионов из них будет закуплено вооружение для республики в рамках инициативы PURL («Список приоритетных требований Украины»), согласно которой европейские страны приобретают оружие у США и передают его Украине.

«Сердца испанцев с вами, и наши руки тоже будут с вами, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, а также <...> членство Украины в ЕС», — сказал Санчес. Отмечается, что еще 200 миллионов евро пойдут на восстановление энергетического сектора республики. На что будут потрачены остальные деньги, не уточняется.